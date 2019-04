Norman Theuerkauf und Tobias Reithmeir analysieren die Niederlage gegen Paderborn.

Für Theuerkauf war das 1:3 ziemlich unglücklich, zumal der FCH in der Anfangsphase zwei gute Chancen zur Führung hatte – bei seinem Freistoß an die Latte fehlten nur wenige Zentimeter. „Ich glaube, wenn er reingegangen wäre, wär’s sehr wichtig gewesen“, resümiert der Heidenheimer Außenverteidiger nach dem Spiel. „Dann hätte uns das noch mal ein Stück mehr Selbstvertrauen gegeben und vielleicht nochmal nach vorne gepusht.“

Große Enttäuschung

Hätte, wenn und aber: „Leider ist er nicht reingegangen.“ Die Enttäuschung sei natürlich groß, habe man doch eine gute erste Halbzeit gespielt. „Es war alles drin, ein ausgeglichenes Spiel. Man hat ja gesehen, dass wir nicht nur gut dagegengehalten, sondern auch mitgespielt haben“, so Theuerkauf. „Und dann muss ich auch noch mal sagen: Für mich ist es ein ganz klarer Elfmeter.“ Mit dieser Bemerkung spielt der 32-Jährige auf Schiedsrichter Alexander Sathers Entscheidung an, der nach einem Handspiel von Mohamed Dräger im Strafraum auf Stürmerfoul anstatt auf Strafstoß entschied (63.).

Eine weiterer Knackpunkt war möglicherweise, dass nach Marc Schnatterers Aus auch gleich Timo Beermann vom Platz gehen musste. Für ihn kam der 19-jährige Tobias Reithmeir – es war erst sein dritter Einsatz für den FCH. „Es war schon ein Stück weit überraschend, weil es nicht so oft vorkommt, dass sich ein Innenverteidiger während des Spiels verletzt“, so Reithmeir. Aber dann müsse man eben da sein und die Sache so annehmen, wie sie ist.

Fehler im Spielaufbau

Seine Rolle, vor allem beim ersten Tor für Paderborn, sieht er ganz realistisch: „Beim ersten Gegentor spiele ich den Ball ungenau auf Bobby, also ein Fehler im Spielaufbau.“ Zwar habe man das Leder noch einmal kurz zurückgewonnen, aber auch gleich wieder verloren. „Dann kommt der Ball in die Tiefe und wir haben das Gegentor gefressen.“ Die Niederlage sei sehr bitter, „aber jetzt müssen wir mit der Niederlage leben und schauen, dass wir die letzten drei Spiele gewinnen, neun Punkte holen und dann wird man sehen, was am Ende rauskommt“.