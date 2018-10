Köln Nach dem 1:1 gegen Köln: „Ein Traum ist wahr geworden“

Köln / Edgar Deibert

Selbst Marc Schnatterer als erfahrener Spieler war gerührt nach dem Unentschieden gegen Köln. Timo Beermann traf zudem im Beisein seiner Familie. Hier gibt’s auch ein Video.

Egal, wo Marc Schnatterer mit dem FCH aufläuft, Lobeshymnen sind dem Heidenheimer Kapitän sicher. So machte der Kölner „Express“ Schnatterer im Vorfeld der Partie zur „lebenden Legende“ und „Mister 2. Liga“.

Dabei verteilte auch der 32-Jährige Komplimente – und zwar an den 1. FC Köln. Er habe sich schon immer gewünscht, im Kölner Stadion aufzulaufen, so Schnatterer nach dem Spiel. „Ich mag die Stadt, ich mag die Mentalität der Menschen hier einfach. Und ich war immer beeindruckt von der Stimmung hier, auch vor den Spielen.“

Kleiner Traum in Erfüllung gegangen

Jetzt habe es mal geklappt, dass der FCH in Köln spielen durfte. „Es ist etwas einmaliges, was man sich immer gewünscht hat. Ich bin zwar schon länger dabei, aber für mich ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen“, so der FCH-Kapitän weiter. „Es war ein Tag, den man genossen hat. Und mit dem Punkt ist es natürlich sensationell.“

Zudem bezeichnete der „Express“ Schnatterer als „ganz schön frech“ für seine Aussage, dass der FCH Köln vor Probleme stellen wolle. Warum auch nicht? „Wir wussten, dass wir mit Selbstvertrauen auftreten können. Wir haben ja einen guten Lauf. Wir wollten auch mutig spielen“, erklärte Schnatterer.

Der Punkt sei verdient. „Wir haben ihn mit viel Leidenschaft und Willen erkämpft. Ich bin unglaublich stolz darauf, wie wir aufgetreten sind.“

Erstes Saisontor im ausverkauften Kölner Stadion

Dem konnte Timo Beermann nur beipflichten. „Wir haben schon ein Feuerwerk abgebrannt“, sagte der Heidenheimer Torschütze vor allem im Hinblick auf die erste Halbzeit. Die Mannschaft sei mit breiter Brust aufgetreten und habe gezeigt, dass sie richtig Bock gehabt habe auf das Spiel. Dabei könne der FCH nach vorne „noch mehr“.

Es war Beermann erstes Saisontor – und das ausgerechnet im ausverkauften Kölner Stadion vor 50 000 Zuschauern. Darunter waren auch ganz besondere. „Meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester waren heute auch da. Die freuen sich riesig für mich“, so Beermann.