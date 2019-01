2. Liga Mittelfeld-Duo verlässt den FCH

2. Liga / Thomas Grüninger

Kolja Pusch wird nach Mödling in Österreich ausgeliehen, Kevin Lankford wechselt zum FC St. Pauli. Eine schnelle Rückkehr von Robert Leipertz scheint jetzt doch wieder möglich.

Drei Tage vor Ablauf der Wechselfrist kommt plötzlich doch noch Bewegung in die Personalentwicklung beim Fußball-Zweitligisten 1.FC Heidenheim. Mittelfeldspieler Kolja Pusch wird bis Saisonende zum österreichischen Bundesligisten Admira Wacker Mödling ausgeliehen. Das 20-jährige Eigengewächs Kevin Lankford wechselt wiederum mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten FC St. Pauli.

Auch eine schnelle Rückkehr von Robert Leipertz zum FCH ist offenbar wieder in greifbare Nähe gerückt. Als „festgefahren“ hatte Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald noch unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Trainingslager der Heidenheimer aus Algorfa (Spanien) die Transferverhandlungen mit dem FC Ingolstadt bezeichnet. Da der FCH im Falle Leipertz keinen Handlungsdruck sah, schien deshalb eine Rückkehr des „verlorenen Sohnes“ frühestens für die kommende Saison ein Thema zu sein.

Doch offenbar sind sich beide Vereine in ihren Vorstellungen jetzt wieder nähergekommen, so dass ein Wechsel von Leipertz in den kommenden Tagen durchaus noch möglich scheint. Allerdings müsste die Einigung schnell erfolgen. Am Donnerstag, 31. Januar, um 18 Uhr endet die Wechselfrist.

Nachdem Ingolstadt den offensiven Mittelfeldspieler zur Winterpause freigestellt hatte, waren sich die „Schanzer“ und der FCH bereits über einen Wechsel einig. Doch eine Verletzung Leipertz' am Gesäßmuskel, die eine Operation nötig machte, sorgte nochmals für eine neue Verhandlungs-Grundlage, weil der 25-Jährige nach einer Reha-Phase wohl erst wieder ab April zur Verfügung stehen wird.

Auf der anderen Seite hatten mit Pusch, Lankford und Oliver Steurer drei FCH-Spieler, die bis dato nur wenig Einsatzzeiten hatten, vor der Winterpause um eine Freigabe gebeten, weil sie bei anderen Vereinen Spielpraxis sammeln wollten. Der FCH signalisierte Gesprächsbereitschaft. Im Laufe des achttägigen Trainingslagers der Heidenheimer in Algorfa deutete sich aber an, dass alle drei Spieler doch beim FCH bleiben würden. Nun gab es bei zwei von ihnen plötzlich eine Kehrtwende. Nur Oliver Steurer wird in dieser Saison weiter das FCH-Trikot tragen.

Ausleihe bis Saisonende

Der 25-Jährige Kolja Pusch verstärkt den österreichischen Bundesligisten FC Admira Wacker Mödling. Die Ausleihe erfolgt bis zum Ende der Saison. Pusch behält demzufolge seinen bis 2020 gültigen Vertrag beim 1. FC Heidenheim, könnte also zur neuen Saison wieder zurückkehren.

„Kolja ist vor Weihnachten mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Verein verlassen zu wollen, um mehr Spielpraxis sammeln zu können. Diesem haben wir entsprochen, weil die Konkurrenz in der Offensive derzeit sehr groß bei uns ist“, erklärte Holger Sanwald. Man sei überzeugt, „dass dies im Moment eine gute Lösung für ihn ist.“

Der gebürtige Wuppertaler wurde beim Nachwuchs von Bayer Leverkusen ausgebildet und spielte danach beim Chemnitzer FC. Im Sommer 2017 wechselte Pusch von Jahn Regensburg auf den Schlossberg. Beim FCH kam der Offensivakteur seither auf 27 Partien (2. Bundesliga und DFB-Pokal), in welchen er fünf Tore erzielte.

Um kein Ausleihgeschäft, sondern um einen echten Transfer handelt es sich hingegen bei Eigengewächs Kevin Lankford. Der Mittelfeldspieler wird ab sofort für Zweitliga-Konkurrent FC St. Pauli auflaufen. Der Vertrag des 20-Jährigen mit dem FCH wäre am 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

„Für Kevin hat sich mit dem FC St. Pauli eine Möglichkeit ergeben, die er unbedingt nutzen möchte. Dies hat er uns eindeutig signalisiert, nachdem er uns vor einigen Wochen bereits informiert hatte, den FCH in diesem Winter verlassen zu wollen“, so Sanwald.

Lankford hatte beim FCH einst den Sprung aus dem Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis geschafft. 2015 war er von der B-Jugend des SSV Ulm 1846 nach Heidenheim gewechselt. Seit dem Frühjahr 2017 gehörte der Rechtsaußen dem Profikader von Frank Schmidt an. Insgesamt bestritt er in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal 32 Partien für den FCH.

Bei Holstein Kiel fallen offenbar drei Stammkräfte aus

Während der FCH am Mittwochabend gegen Holstein Kiel (20.30 Uhr, Voith-Arena) auf Nikola Dovedan (fünfte Gelbe Karte) und auf Sebastian Griesbeck (Trainingsrückstand nach doppeltem Bänderriss) verzichten muss, beklagen die „Störche“ den Ausfall von drei Stammkräften.

Kapitän David Kinsombi wird den Kielern nach einem Schienbeinbruch monatelang nicht zur Verfügung stehen. Der südkoreanische Nationalspieler Jae-Sung Lee (Zehenverletzung) ist nach Vereinsangaben frühestens im ersten Heimspiel am Sonntag gegen Regensburg wieder eine Option.

Dritter im Bunde der Verletzten ist Jonas Meffert, den eine Kniereizung plagt. Dennoch sind die Holsteiner vor dem ersten Spiel zuversichtlich. „Der Geist, die Stimmung in der Mannschaft, die Intensität und Bereitschaft im Training sind hervorragend“, meinte Trainer Tim Walter.