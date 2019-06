Es wird wieder international gekickt: Beim Testspiel im Rahmen des siebten Max-Liebhaber-Pokals trifft der 1. FC Heidenheim auf den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough. Am Montag starten die Heidenheimer in die Vorbereitung.

Der Urlaub neigt sich dem Ende entgegen: Am kommenden Montag, 17. Juni, starten die Spieler des 1. FC Heidenheim mit nicht-öffentlichen Leistungstests in die Vorbereitung auf die Zweitligasaiosn 2019/20.

Am 20. Juni geht es für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt ins erste Traininglager in Weiler im Allgäu. Während seiner Vorbereitung trifft der FCH auch auf die TSG Schnaitheim (3. Juli, 18.30 Uhr). Am 5. Juli geht’s ins zweite Trainingslager nach Aigen (Österreich). Die neue Saison beginnt dann am 26. bis 29. Juli.

Zudem wird während der Vorbereitung auch wieder international gekickt: Beim Testspiel im Rahmen des siebten Max-Liebhaber-Pokals trifft der FCH auf den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough. Die Partie findet am Samstag, 20. Juli, in der Voith-Arena statt, der Anpfiff zu diesem „Saisoneröffnungsspiel“ erfolgt um 16 Uhr.

Der diesjährige Gegner FC Middlesbrough spielt derzeit in der zweiten englischen Liga, der Championship. Die Spielklasse umfasst 24 Mannschaften, der FC Middlesbrough belegte in der Abschlusstabelle der Saison 2018/19 den siebten Platz und verpasste die Playoff-Spiele zum Aufstieg in die Premier League nur um einen Punkt. Seine Heimspiele trägt „Boro“ im rund 35 000 Zuschauer fassenden Riverside-Stadium aus.

Das Duell zwischen dem FCH und dem FC Middlesbrough ist das erste zwischen beiden Teams. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Heidenheimer eine englische Mannschaft empfangen. Im Jahr 2007 war bereits Birmingham City im Rahmen der Sommervorbereitung zu Gast auf dem Schlossberg. Im vergangenen Jahr gastierte Hellas Verona beim Max-Liebhaber-Pokal in Heidenheim.

Alle Dauerkarteninhaber der Saison 2019/20 haben freien Eintritt. Der Verkaufsstart für die Einzeltickets wird noch bekannt gegeben.