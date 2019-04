Markus Anfang, Trainer des 1. FC Köln, spricht beim FCH von einer starken Mannschaft, dennoch hätten seine Spieler das Spiel am Sonntag bestimmt.

Dass der 1. FC Heidenheim im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München eine gute Leistung zeigte, die das Selbstbewusstsein stärkte, ging selbstverständlich auch am 1. FC Köln nicht vorbei. „Wir wussten, dass sie gerade nach so einem Spiel mit dieser Euphorie rauskommen“, so der Kölner Trainer Markus Anfang, der von einem erwartet schweren Spiel sprach.

Der FCH habe in der Anfangsphase viel Druck gemacht, sei hoch angelaufen, das Spiel sei aggressiv gewesen: „Heidenheim war in ein paar Situationen ansatzweise gefährlich“, so Anfang. Dennoch ist sich der 44-Jährige sicher, dass seine Mannschaft schon vor dem ersten Tor in der zehnten Minute das Spiel unter Kontrolle hatte – auch wenn in der Partie insgesamt wenig Spielfluss aufgekommen wäre. „Wir haben gut dagegen gehalten, Zweikämpfe angenommen, leidenschaftlich verteidigt“, resümiert der Kölner Trainer. Bis zum Schluss hätte der Gastgeber die Kölner gefordert.

Heidenheim habe im Pokalspiel gezeigt, dass die zweite Liga richtig guten Fußball spiele, sagte Anfang: „Deshalb ist es auch für uns schön, jetzt gewonnen zu haben.“