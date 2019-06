Der Heidenheimer Kapitän kann nicht nur Fußballplatz: In Bönnigheim hat er jüngst als Kulturkopf unterhalten. Ein Besuch in Marc Schnatterers Heimatstadt.

Ein Kunstrasenplatz in Bönnigheim bei Ludwigsburg. Die Bambini, darunter vielleicht Nachwuchstalente, spielen gerade in zwei kleinen Gruppen gegeneinander. Trainer Christian Reichel steht an der Seitenlinie und beobachtet das Ganze. „Trainiert habe ich Marc nicht, dafür bin ich noch nicht lange genug dabei“, sagt er kopfschüttelnd. Allerdings wohne er neben Marcs Papa und habe früher öfter auf den Jungen aufgepasst.

„Als VfB-Fan habe ich ihm vor Saisonende mit einem Hausverbot hier gedroht, falls er die Stuttgarter in der Relegation in die zweite Liga schießen sollte“, erzählt Reichel lachend. Vor vielen Jahren hat Marc Schnatterer beim TSV Bönnigheim, in der etwa 8000 Einwohner zählenden Gemeinde nahe Ludwigsburg, seine Karriere begonnen. Sein Papa Klaus, der 30 Jahre lang den Verein geführt hat, war zugleich sein Trainer.

Für heute sind die Bambini fast fertig. „Wir wollen später auch noch rüberkommen, das lassen wir uns nicht entgehen“, sagt Reichel. Er spricht vom Auftritt von Marc Schnatterer im Bönnigheimer Kulturkeller. Jürgen Frey und Bernd Altmann vom sogenannten Kulturfenster laden dorthin regelmäßig Kulturköpfe ein und weil Fußball für die beiden dazu ebenfalls zählt, durfte Marc Schnatterer in dieser Reihe nicht fehlen.

Die ersten Gäste, die da sind, sind auch diejenigen, die kein Heimspiel des 1. FC Heidenheim verpassen: Seine Mama, Cousine und Cousin, Tanten, sein Großneffe Silas. Die Dauerkarten für die kommende Saison haben sie bereits gekauft. „An seinem 30. Geburtstag haben wir nach einem großen Fest auch alle dort geschlafen“, erzählt seine Cousine. Später vor Publikum bezeichnet Marc diesen Geburtstag als einen seiner schönsten privaten Momente, die er bisher erlebt hat.

In Bönnigheim versucht er auch die Oma zu besuchen

Schatterer, ein Familienmensch durch und durch. „Er ist genau wie früher und immer für uns da, wenn wir ihn brauchen“, sind sich alle einig. Wenn er in Bönnigheim zu Besuch ist, versuche er, bei jedem vorbeizuschauen, auch bei seiner Oma. Seine besten Freunde, die er nie aus den Augen verloren hat, leben ebenfalls noch immer dort – Benjamin Fischer zum Beispiel. „Ich bin mit Marc aufgewachsen, wir haben alles zusammen gemacht. Ich habe nur meine Fußballkarriere etwas früher beendet“, erzählt Fischer schmunzelnd.

Schnatterer aber ist dabeigeblieben. „Ich hätte mir nie etwas anderes vorstellen können, das er macht“, betont seine Mama. Sein Papa hat es zunächst noch abgetan, als Jürgen Kantenwein, Trainer einer Fußballschule, eine Profikarriere für Marc vorhergesagt hat. „Ach komm Jürgen, hör auf“, habe ich damals gesagt, so Klaus Schnatterer. Vom Talent seines Sohnes war er dennoch immer überzeugt, in jedem Training habe dieser sich so engagiert, als sei es ein Spiel gewesen.

Mit Gitarrespielen war schnell Schluss

Ganz anders war das beim Gitarrespielen. Damit war nach kurzer Zeit Schluss. „Ich bin nicht besonders musikalisch“, erzählte Schnatterer im Kulturkeller. Sein ehemaliger Lehrer hat das aus dem Publikum gerne bezeugt. Er war einer von mehreren an diesem Abend, die zum Auftritt ihres einstigen Schützlings gekommen sind. „Ich muss ein richtig guter Schüler gewesen sein“, sagte Marc eingangs lachend.

Er gab aber auch zu, dass sein Englisch nicht das beste ist und er eine Klasse wiederholt hat. Als er das Abitur in der Tasche hatte, Schnitt 2,9, hätten seine Eltern eine riesige Gartenparty geschmissen. „Das war für mich fast wie eine 1,5“, freute sich Schnatterer.

Jüren Frey, der damals als Betreuuer bei Schnatterers Skischullandheim dabei war und verraten durfte, wie sehr dieser damals Heimweh hatte, handelte die privaten Fragen ab, der Sportredakteur Claus Pfitzer die sportlichen. Auch wenn sich das bei Marc Schnatterer wohl kaum so einfach trennen lässt.

„Der VfB kennt sich ja auch aus“

Nach seiner aktiven Karriere wolle er den Trainerschein machen und Holger Sanwald hätte ihm bereits mitgeteilt, dass er ihn gerne weiterhin im Verein beschäftigen würde.

„Marc, du kennst dich mit der 2. Liga bestens aus, was kommt denn auf den VfB zu?“, wollte Pfitzer wissen. „Ja gut . . . der VfB kennt sich ja auch aus“, antwortete der Heidenheimer Kapitän und sorgte, wie so oft an diesem Abend, für schallendes Gelächter.

Robbie Williams sei übrigens der letzte Künstler gewesen, den er bei einem Konzert gesehen hätte, mit Museen habe er es nicht so („Ich bin aber mal vor dem Louvre gestanden“), vor jedem Heimspiel koche er Spaghetti Bolognese, den linken Schuh ziehe er sich immer zuerst an, und beim Urlaub auf Mallorca kenne er meistens seine Grenze. Seine Schwächen im privaten Leben? „Ich kann schon ein Dickkopf sein.“

Auf die Frage nach seinem Arbeitsalltag witzelte er: „Schwierig. Wenn ich das jetzt erkläre, denken manche, der macht ja nix.“ Doch dass Marc Schnatterer macht, das wissen sowohl die Bönnigheimer als auch die Heidenheimer. Warum sonst wäre sein Trikot bei der Versteigerung am Ende des Abends für 300 Euro weggegangen? Künftig wird es im Ratsstüble hängen, dem Restaurant, in dem Marc Schnatterer vor seinem Auftritt noch Rostbraten gegessen hat.

