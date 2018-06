U21-Nationalspieler Löwen verlängert beim 1. FC Nürnberg

Nürnberg / DPA

Der 1. FC Nürnberg hat Mittelfeld-Allrounder Eduard Löwen für die nächsten Spielzeiten an sich gebunden. Der 21-Jährige unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten einen langfristigen Vertrag, wie der Verein bekanntgab.

Die Dauer des Kontrakts wurde von dem fränkischen Aufsteiger nicht mitgeteilt. Löwen war in der vergangenen Zweitliga-Saison Stammspieler beim Club, erzielte in 35 Pflichtpartien fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. Er kam dabei vor allem im zentralen Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung und auf der linken Seite zum Einsatz. „Für mich war klar, dass ich hier bleiben möchte“, sagte der U21-Nationalspieler laut Mitteilung.

Der gebürtige Rheinland-Pfälzer war in der Jugend des 1. FC Saarbrücken ausgebildet worden und vor zwei Jahren nach Nürnberg gekommen. Dort erhielt er im Mai 2017 seinen ersten Profivertrag.

