Am Sonntag gegen den FC St. Pauli könnte der Rückkehrer vielleicht erstmals auflaufen.

Am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel in Aue saß er erstmals auf der Heidenheimer Bank. Zu einem Einsatz reichte es für Robert Leipertz allerdings noch nicht. Der torgefährliche Mittelfeldspieler darf sich nun aber Hoffnungen machen, vielleicht am Ostersonntag im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (13.30 Uhr) erstmals nach seiner Rückkehr im Winter vom FC Ingolstadt an die frühere Wirkungsstätte wieder in einem Zweitligaspiel mitzuwirken.

Wie berichtet, konnten mit Robert Glatzel und Denis Thomalla zwei Heidenheimer Offensivkräfte während der Woche nicht bzw. nur teilweise trainieren, sodass Frank Schmidt froh ist, mit Robert Leipertz eine weitere Alternative fürs Angriffsspiel zu haben.

„Aus wenig viel machen“

Letzte Woche in Aue wähnte der Heidenheimer Trainer den 26-Jährigen „noch nicht so weit, dass er für die Anfangsformation infrage gekommen wäre“. Ob sich an dieser Einschätzung inzwischen etwas geändert hat, ließ Schmidt zwar offen.

Doch nach langer Verletzungspause habe „Leipi“ im Training zuletzt gezeigt, dass er seine alten Tugenden wieder auf den Platz bringen kann. „In gewissen Situationen macht er, was man nicht unbedingt erwartet. Er kann aus ganz wenig auch mal viel machen“, sagt der Trainer. Ein automatischer Freifahrtschein für einen Einsatz ist das aber noch nicht. Schließlich sei die Konkurrenz gerade auf seiner Position groß.

Im Verfolgerduell zwischen dem FCH und dem einen Zähler schlechter positionierten FC St. Pauli geht’s für beide Klubs darum, sich fünf Spieltage vor Schluss in eine gute Position fürs Aufstiegsrennen zu bringen. Der Rückstand des FCH auf Platz drei, der zu den Relegationsspielen berechtigt, beträgt momentan drei Punkte.

Auch Pauli mit Problemen

Unterdessen hat auch St. Pauli mit Personalproblemen zu kämpfen. Christopher Avevor (Adduktorenprobleme), Waldemar Sobota (Syndesmosebandanriss), Jan-Philipp Kalla (Muskelfaseriss) und Christopher Buchtmann (Belastungssteuerung) konnten am Mittwoch nicht am Teamtraining teilnehmen. Auch Daniel Buballa, Marc Hornschuh und Ryo Miyaichi trainierten eingeschränkt.