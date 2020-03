Der Karlsruher SC steht im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vor einer schweren Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner tritt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Tabellenvierten 1. FC Heidenheim an. Heidenheim steht nur drei Punkte hinter der Aufstiegszone. Dem KSC gelang unter dem neuen Trainer Eichner bisher in vier Zweitliga-Partien nur ein Sieg. Bei einer weiteren Niederlage würde die Lage im Tabellenkeller noch prekärer.