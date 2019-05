Der Heidenheimer Mittelfeldspieler doch kein Thema in Augsburg?

Die Zeit der Spekulationen beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim hat begonnen. So hat sich Niklas Dorsch durch eine sehr starke Saison in den Fokus gespielt. Wie der „Kicker“ in seiner Montagsausgabe meldet, sei der 21-Jährige „ein Thema“ beim Bundesligisten FC Augsburg.

„Es gibt für Niklas Dorsch keine Anfragen, weder von Augsburg noch von anderen Vereinen“, sagt aber FCH-Pressesprecher Markus Gamm. Der FCH plane weiter mit dem Offensivspieler, der einen Vertrag bis Sommer 2021 hat.