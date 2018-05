Vertrag bis 2020 Kapitän Sakai bleibt beim Hamburger SV

Hamburg / DPA

Kapitän Gotoku Sakai bleibt trotz des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV. Der Japaner verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2020, teilte der Club mit.

Schon nach dem letzten Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) und dem feststehenden erstmaligen Gang nach 55 Jahren in die 2. Bundesliga hatte der 27 Jahre alte Defensivspieler erklärt, auch weiter für den HSV spielen zu wollen. Sakai kam 2015 vom VfB Stuttgart zu den Hanseaten.

„Wir sind froh, mit Gotoku einen weiteren Führungsspieler in unseren Reihen zu wissen, der sich klar zum HSV bekannt hat und Verantwortung übernimmt“, sagte HSV-Kaderplaner Johannes Spors.

Sakai ist der zweite Schlüsselspieler nach Mittelfeldspieler Lewis Holtby (27) im Team von Trainer Christian Titz, der seinen Vertrag verlängert hat. In dieser Woche soll Offensiv-Allrounder Aaron Hunt (31) folgen und ebenfalls bis 2020 an den HSV gebunden werden. Titz hatte wie der neue Sportvorstand Ralf Becker stets betont, neben jungen Spielern auch auf erfahrene Profis in der Mannschaft für das Projekt Wiederaufstieg zu setzen.

Mitteilung Hamburger SV

Spielerprofil Hamburger SV