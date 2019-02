Heidenheim Bilder und Video: So wurde in der Voith-Arena gejubelt

Bilder und Video: So wurde in der Voith-Arena gejubelt

Heidenheim / HZ

Die Freude bei Spielern und Fans nach dem Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen war riesig. Hier einige erste Eindrücke:

Überraschung in der Voith-Arena: Der 1. FC Heidenheim hat am Dienstagabend Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:1 aus dem Pokal geworfen.

Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte hat der FCH damit das DFB-Viertelfinale erreicht.

Wer der nächste Gegner am 2./3. April sein wird, entscheidet sich am kommenden Sonntag in der Sportschau.

Unmittelbar nach dem Abpfiff brachen in der Voith-Arena Freudengesänge aus und auch die Mannschaft feierte in der Mitte des Rasens.

Und hier einige Eindrücke vom Spiel selbst:

Ein ausführlicher Spielbericht mit Stimmen zum Spiel folgt.

Hier der Liveticker zur Nachlese: