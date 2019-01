2. Liga HSV zeigt Interesse an Dorsch

HSV zeigt Interesse an Dorsch

2. Liga / Thomas Grüninger

Der Heidenheimer Mittelfeldspieler gilt in Hamburg als einer von mehreren Kandidaten für die kommende Spielzeit.

Niklas Dorsch ist beim Zweitliga-Konkurrenten Hamburger SV ein Kandidat fürs defensive Mittelfeld. Wie Hamburger Medien berichten, hat der HSV Interesse an dem 21-Jährigen, den der 1. FC Heidenheim im Sommer vom FC Bayern München geholt hatte und mit einem Vertrag bis 2021 ausstattete.

Der Zweitliga-Spitzenreiter würde Dorsch aber erst mit Blick auf die kommende Spielzeit verpflichten. Ein Wechsel noch in dieser Winter-Transferperiode, die am kommenden Donnerstag zu Ende geht, wird von Insidern ausgeschlossen.

Der 1. FC Heidenheim hat auf Anfrage allerdings bislang nichts von einem angeblichen Interesse anderer Klubs an seinem Mittelfeldspieler gehört. „Dass Niklas Dorsch auf Grund seiner starken Leistungen in der Hinrunde das Interesse anderer Vereine weckt, ist völlig normal. Bislang haben jedoch weder der HSV noch andere Vereine bei uns konkret angefragt“, erklärte Pressesprecher Markus Gamm. Da Dorsch einen Vertrag bis 2021 besitze, sei das auch kein Thema, das den 1. FC Heidenheim im Moment beschäftige. „Wir konzentrieren uns aktuell einzig und allein auf die Vorbereitung für den Zweitliga-Wiederauftakt nächsten Mittwoch gegen Holstein Kiel.“

Der Hintergrund des HSV-Ansinnens ist in der Tatsache zu sehen, dass bei den Hanseaten zur neuen Saison ein Platz im defensiven Mittelfeld frei wird, weil Orel Mangala, 20-jährige Ausleihe vom VfB Stuttgart, an den Cannstatter Wasen zurückkehren muss. Für seine Position soll es in Hamburg vor allem drei Kandidaten geben: David Kinsombi (Holstein Kiel), Grisha Prömel (Union Berlin) und eben Niklas Dorsch.

Beim FCH konnte sich Dorsch relativ schnell einen Stammplatz erkämpfen und entwickelte sich zu einem Schlüsselspieler. 15 Partien absolvierte er im bisherigen Zweitliga-Saisonverlauf, bereitete ein Tor vor. Seinen aktuellen Marktwert beziffert das Portal transfermarkt.de auf 1,5 Millionen Euro. Damit ist Dorsch nach Nikola Dovedan (1,75 Millionen Euro) der zweitteuerste Spieler im FCH-Kader.