Sportchef Hitzlsperger arbeitet mit Hochdruck an der Wiederauferstehung des VfB Stuttgart. Dabei muss er erstmal einen Kader für die 2. Liga zusammenstellen. Wie es mit einigen Ex-Nationalspielern weitergeht, bleibt unklar.

Die erste Enttäuschung ist bei Thomas Hitzlsperger schon verflogen. Zumindest gab sich der Sportvorstand des VfB Stuttgart am Mittwoch große Mühe, sie zu verbergen. Anstatt weiter über den dritten Abstieg in der Geschichte des stolzen Traditionsclubs zu trauern, blickt der 37-Jährige nach vorne - was soll er auch sonst tun? Einen Sommerurlaub gebe es für ihn dieses Jahr nicht, meinte der Ex-Nationalspieler. Stattdessen arbeitet er mit Hochdruck am Kader für die 2. Fußball-Bundesliga. Viele Fragen bleiben aber noch unbeantwortet.

„Welche Spieler brauchen wir? Welche Spieler helfen uns in der 2. Liga, um den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen? Auf welche Spieler können wir nicht bauen?“ Hitzlsperger skizzierte selbst, womit er und Sportdirektor Sven Mislintat in den nächsten Tagen beschäftigt sein werden. Ob Kapitän Christian Gentner zum künftigen Kader gehören wird, ist weiter offen. Die Verträge von Gentner, Dennis Aogo und Andreas Beck laufen aus.

Vertragsverlängerungen beim VfB Stuttgart

„Jetzt sollen sie in Urlaub gehen, aber die werden von mir hören. Ich werde mit Sven Mislintat genau überlegen, welche Spieler uns in der neuen Saison helfen werden und welche nicht“, sagte er. Die jüngsten Leistungen sprechen gegen Gentner und Aogo, der aktuell verletzte Beck könnte dagegen einer der Führungsspieler der neuen Mannschaft werden. Zu dieser wird auch Mittelfeldspieler Philipp Klement gehören, der Topscorer von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 erhält beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Auch Ex-Nationalspieler Mario Gomez sowie Daniel Didavi hatten bereits bekundet, Teil des Projekts Wiederaufstieg sein zu wollen. „Mario kommt am 19. Juni wieder hierher zum Training“, sagte Hitzlsperger. Dennoch wolle er trotz laufenden Vertrags mit ihm und Didavi „nochmal ins Gespräch gehen“, meinte der Sportchef. „Auch die beiden haben einen Anteil daran, dass es so gekommen ist.“ Und sie dürften sicher zu den am besten entlohnten Spielern der 2. Liga gehören. Ein klares Bekenntnis, dass auch der VfB beide halten will, gab der Sportchef nicht ab.

Enormer Schaden beim VfB Stuttgart

Hitzlsperger versuchte stattdessen, Optimismus zu verbreiten. Gerade mal seit Februar steht der Nachfolger von Michael Reschke beim VfB in der sportlichen Verantwortung. Im Eiltempo muss der frühere TV-Experte nun den enormen Schaden des schwäbischen Traditionsclubs reparieren. Der VfB sei aber „nicht auf dem falschen Fuß erwischt worden“, betonte er. Die Planungen für die 2. Liga laufen schon seit Wochen. Sein Verein habe „zu viele Möglichkeiten und zu viel Potenzial“, um etwas anderes als die direkte Rückkehr in die Bundesliga anzupeilen.

Das ist auch das klare Ziel des künftigen Trainers Tim Walter. Am 19. Juni bittet der ehemalige Coach von Zweitligist Holstein Kiel seine neue Mannschaft erstmals zum Training. Dann werden neben Klement auch die bisherigen Neuzugänge Mateo Klimowicz und Atakan Karazor dabei sein und wahrscheinlich auch einige Talente aus der eigenen A-Jugend. „Wir wollen aufsteigen und junge Spieler entwickeln und integrieren in die Profimannschaft“, sagte Hitzlsperger.

