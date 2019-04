Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Nach dem 3:0-Sieg gegen St. Pauli ist der FCH ein Anwärter zumindest auf Platz drei. Mit dem Bekenntnis dazu halten sich die Verantwortlichen weiter zurück.

Frank Schmidt rechnet nicht gerne, Holger Sanwald auch nicht. Dabei muss man mit dem 1. FC Heidenheim ganz einfach rechnen – seit dem 3:0-Sieg gegen den FC St. Pauli am Ostersonntag erst recht.

Zwei Punkte noch bis zum Aufstiegs-Relegationsplatz, vier auf Platz zwei. Auch wenn man sich auf dem Schlossberg vordergründig eher heimlich über die augenblickliche Perspektive freut: Vier Spieltage vor der Endabrechnung mutet die Situation fast schon unheimlich an. Unheimlich schön.

Damit hat vor zwei Wochen keiner mehr gerechnet, als der FCH mit dem Münchner Pokal-Kraftakt in den Knochen Spitzenreiter 1. FC Köln 0:2 unterlag. Der Zenit einer insgesamt grandiosen Saison schien überschritten, doch jetzt gewinnt am Horizont ein neuer Silberstreifen immer mehr an Glanz.

Auch weil die Konkurrenz zuletzt kaum Boden gutmachen konnte, hat sich der FCH wieder aussichtsreich in Position bringen können. Selbst ein vor Wochen eher noch spaßig prognostiziertes Bundesliga-Relegationsduell mit dem VfB Stuttgart um die württembergische Vormachtstellung ist kein bloßes Hirngespinst mehr.

Jetzt geht’s nach Paderborn

Das Schlüsselspiel für Heidenheim steigt kommenden Sonntag beim neuen Dritten, dem SC Paderborn. Den würde der FCH im Falle eines Sieges überholen – und ganz nebenbei wäre es die Revanche für die 1:5-Vorrundenniederlage, dem einzigen echten Negativ-Ausreißer dieser Spielzeit.

Auch wenn es am Ende so kommen sollte, dass die Heidenheimer nicht mehr ganz an die großen Fleischtöpfe gelangen – Träumen muss derzeit erlaubt sein. Denn dafür gibt es genügend Gründe. Und ins Bodenlose abstürzen kann der FCH ohnehin nicht mehr. Am Sonntag wurde die neue Zweitliga-Bestmarke mit 49 Punkten festgemacht. So oder so wird es also eine Rekordsaison sein.

Momentan läuft den Heidenheimern fast ein bisschen das Wasser den Berg hinauf. Beim 1:0-Sieg in Aue hatte Frank Schmidt die Kreativkräfte Marc Schnatterer und Nikola Dovedan anfangs noch geschont, am Sonntag gegen St. Pauli kehrten sie in die Startelf zurück – und sorgten mit ihren Toren (einmal Schnatterer, zweimal Dovedan) prompt für die Belohnung dieses taktischen Winkelzugs.

Starke Neuzugänge

Exakt vier Wochen vor Rundenschluss lässt sich auch längst festhalten, dass der FCH bei der Verpflichtung seiner Neuzugänge ein goldenes Händchen wie nie hatte. Niklas Dorsch entpuppte sich von Beginn an als Gewinn, Patrick Mainka spielte sich relativ rasch in der Innenverteidigung fest, lässt zurzeit einen soliden Auftritt nach dem anderen folgen. Robert Andrich wiederum ist seit Wochen in anhaltend guter Form. Hinzu kommt Winterzugang Robert Leipertz, der sein Rückkehr-Debüt bei zwei Großchancen fast noch mit einem Treffer gekrönt hätte. Und dem von Saarbrücken gekommenen Patrick Schmidt ist durchaus ebenfalls noch zuzutrauen, dass ihm der Durchbruch gelingt.

Andere wie Robert Glatzel oder Marnon Busch haben sich nach einem durchwachsenen Heidenheimer Premierenjahr glänzend weiterentwickelt. Es stimmt in dieser Mannschaft, der Frank Schmidt am Sonntag einen „hervorragenden Teamgeist“ attestierte.

Wieso also nicht von Höherem träumen?

Nach nicht mal einer halben Stunde hatte der FCH am Sonntag die Kiezkicker auf die Verliererstraße geschickt und konnte die sorgloseste zweite Halbzeit dieser Saison sicher nach Hause fahren. „Wenn man 3:0 führt, muss man der Mannschaft auch mal zugestehen, dass sie dieses Ergebnis verwaltet“, zeigte sich Schmidt, normalerweise kein Freund einer solchen Vorgehensweise, nachsichtig. Immerhin gelang es auch mit leicht angezogener Handbremse, gegen die resignierenden Nordlichter eine Resultatserhöhung zu kreieren und gleichzeitig nicht in Gefahr zu geraten.

Frustrierter Luhukay

„Sehr frustrierend und irritierend“ empfand Pauli-Trainer Jos Luhukay den Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 30 Minuten. Es habe „keine Anzeichen gegeben, dass wir so anfangen wollten“. Schmidt sprach am Ende von einem „hochverdienten Sieg“ und von einem „kleinen Rausch“, in den sich seine Mannschaft in der ersten halben Stunde gespielt hatte.

Es war jedenfalls Spaß-Fußball pur, den die Heidenheimer in dieser Phase zelebrierten. Die spannende Frage wird nun sein, ob diese Leichtigkeit auch in den verbleibenden vier Saisonspielen anhält. Jetzt, wo alle wieder zu rechnen beginnen. Sei es heimlich oder unheimlich.