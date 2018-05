Fürth / DPA

Der erfahrene Zweitliga-Profi Marco Caligiuri wird auch in der kommenden Saison für die SpVgg Greuther Fürth auflaufen. Die Franken haben den Vertrag mit dem 34 Jahre alten Abwehrspieler um ein Jahr bis 2019 verlängert, wie sie am Montag mitteilten.

Der Kapitän geht damit in seine achte Saison bei den Fürthern, die in der abgelaufenen Spielzeit bis zum Ende um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga bangen mussten.

