Die Heidenheimer kennen ihn nur auf dem Fußballplatz. Aber bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft hat Sebastian „Maschine“ Griesbeck den Platz und die Perspektive gewechselt: Von den Zuschauerrängen aus feuerte der FCH-Spieler seine Freundin Kathrin Hendrich an, Rechtsverteidigerin beim FC Bayern München und Nationalspielerin, die derzeit in Frankreich noch um den Weltmeistertitel kämpft. Griesbeck indes ist längst zurück und steckt mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison.

„Die Stimmung bei der Weltmeisterschaft in Frankreich ist richtig gut. Durch die Präsenz im ganzen Land herrscht eine riesige Euphorie, insbesondere in den jeweiligen Spielorten. Man bekommt das Gefühl, dass hier jeder mitfiebert“, schilderte der 28-Jährige die Eindrücke seiner Reise. Wenn schon in Deutschland nichts vom Fußballfieber zu spüren ist, dann also wenigstens im Austragungsland . . .

Griesbeck hat die ersten beiden Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen China in Rennes und gegen Spanien in Valenciennes vor Ort verfolgt. Zwischendurch war er noch ein paar Tage an der Küste in der Normandie – die letzten Urlaubstage vor dem Start in die Rückrunde.

Und, was sagt der Profi zur Leistung der deutschen Frauen? „Sie haben sich teilweise noch etwas schwergetan und mussten um die Siege kämpfen“, lautet sein Urteil. Der erfolgreiche Start in das Turnier mit den zwei Siegen, die er miterlebt hat, sei aber eine wichtige Grundlage für den weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft gewesen.

„Sie werden sich noch weiter steigern, da bin ich mir sicher“, so Griesbeck, der der deutschen Mannschaft, optimistisch wie er ist, den Weltmeistertitel zutraut.

Zwei Fußballprofis unter sich, gibt es da den ein oder anderen Tipp? „Ab und an reden wir über die Spiele, wir wissen aber auch, wann genug ist“, betont der FCH-Akteur. Seine Freundin habe sich jedenfalls sehr gefreut, dass er in der ersten Woche bei den Spielen dabei gewesen ist.

Dass Griesbeck für seine Mannschaft auf dem Platz mitunter stürmisch unterwegs ist, das wissen die Heidenheimer Fans, aber wie verhält er sich wohl in der Rolle des Fans? „Ich fiebere mit der Mannschaft mit“, verrät er. Und: „Von meiner Freundin Kathy habe ich ein Deutschland-Trikot bekommen, das ich natürlich bei jedem Spiel anziehe.“