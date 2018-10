2. Liga Für Marc Schnatterer erfüllt sich ein Traum

Köln / dg

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Getreu diesem Motto sind derzeit die Top-Mannschaften der zweiten Fußball-Bundesliga unterwegs. Der Hamburger SV (1:0 beim 1. FC Magdeburg) war beim Debüt des neuen Trainers Hannes Wolf der einzige Klub auf den Plätzen eins bis sieben mit einem Dreier. Spitzenreiter bleibt dennoch der 1. FC Köln, der von den Ausrutschern der zuvor unmittelbaren Verfolger SpVgg Greuther Fürth (0:2 beim SV Darmstadt 98) und FC St. Pauli Hamburg (0:1 gegen Holstein Kiel) profitierte.

Allerdings hatte sich der Klassenprimus beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Was aber auch am engagierten Auftritt der Kicker von der Ostalb lag. „Es war immer schon mein Traum, in diesem Stadion zu spielen. Wir haben mit viel Leidenschaft und Wille agiert und uns den Punkt redlich verdient“, meinte FCH-Mannschaftskapitän Marc Schnatterer, wieder einmal mit einem Eckball Wegbereiter des Heidenheimer Führungstors per Kopf durch Innenverteidiger Timo Beermann (9.). Dieses Erfolgserlebnis trat quasi mit Ansage ein. Heidenheims Trainer Frank Schmidt: „Wir haben zuletzt die Standards wieder trainiert, um mehr Kapital daraus zu schlagen.“

Mit zunehmender Spielzeit wurde der Druck des Bundesligaabsteigers immer größer. Nach dem Ausgleich des eingewechselten Serhou Guirassy (58.) drohte das Spiel zu kippen. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt, uns in jeden Zweikampf geworfen und mussten viele Räume zulaufen. Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Hause“, ergänzte Schmidt.

Für einen Aufreger hatte FCH-Mittelfeldakteur Niklas Dorsch gesorgt. Nach seinem rüden Einsteigen musste Kölns Salih Özcan verletzt vom Platz. Schmidt: „Ich möchte mich für das Foul entschuldigen. Da ist Niklas übers Ziel hinaus geschossen. Das liegt ein bisschen an seiner Unerfahrenheit.“

Der positive FCH-Trend der letzten Wochen soll nun morgen (20.45 Uhr) im DFB-Pokalspiel gegen Ligakontrahent SV Sandhausen fortgesetzt werden.