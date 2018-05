Heidenheim Frank Schmidt: „Mir war immer klar, dass wir es schaffen“

Am Ende hatte er doch noch gut lachen: Frank Schmidt will in der kommenden Saison eine ähnlich nervenaufreibende Spielzeit wie 2017/18 vermeiden. © Foto: Fotos: Eibner

Heidenheim / Thomas Grüninger

Nach der bisher schwierigsten Zweitliga-Saison zieht Heidenheims Trainer eine kritische Bilanz und gewährt auch Einblicke in mannschaftsinterne Probleme. Für die neue Spielzeit setzt er vor allem auch auf den Lerneffekt.

Das vierte Jahr in der 2. Liga war das bisher schwerste für den 1. FC Heidenheim. Auf Platz 13 schloss das Team die Saison ab, musste aber bis zum letzten Spieltag fürchten, noch die Abstiegsrelegation bestreiten zu müssen. Im Interview gibt Trainer Frank Schmidt Erklärungen zum Saisonverlauf und was er für die neue Saison erwartet.

Letzter Sonntag, 17.20 Uhr, Schlusspfiff in der Voith-Arena, Klassenerhalt. Was ging in diesem Moment in Ihnen vor?

Wir waren ständig informiert über das Ergebnis im Spiel zwischen Kiel und Braunschweig. Das hat die Spannung etwas rausgenommen. Nach unserem 0:1-Rückstand gab es nochmals einen Adrenalinstoß, aber man konnte dann deutlich sehen, dass sich die Mannschaft an diesem Tag nicht allein mit der Sicherung des Klassenerhalts zufriedengeben wollte. Am Ende war es eher ein fließender Übergang in den Klassenerhalt als eine plötzliche Erkenntnis, es geschafft zu haben.

Sie sagten schon während der Vorrunde, es könne auch Spaß machen, sich aus schwierigen Situationen herauszuarbeiten. Wie groß war der Spaßfaktor 2017/18?

Es war sicher eine Saison, die mehr an die Nieren ging als ihre Vorgänger. Der Spaßfaktor hat sich definitiv in Grenzen gehalten. Andererseits: Solche Situationen können unheimlich zusammenschweißen. Ich glaube, das haben wir am Schluss auch gesehen. Es wäre fantastisch, wenn unsere Voith-Arena bei Heimspielen immer komplett rot wäre wie gegen Fürth.

Wie erklären Sie sich diese ganz unterschiedlichen Saisonphasen, die Ihre Mannschaft durchlief?

In der Tat: Wir hatten eine Absteigerbilanz bis zum elften Spieltag, dann eine Aufsteigerbilanz bis zum 23. Spieltag. Dann ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Da hat man gemerkt, dass etwas nicht stimmt - auch innerhalb der Mannschaft.

Woran machen Sie das fest?

Du führst in Darmstadt, machst ein richtig gutes Auswärtsspiel und verpasst das 2:0. Dann kann Darmstadt mit zehn Mann und mit viel Kampf und Leidenschaft noch den Ausgleich machen. Da haben wir einen Sieg verschenkt, weil wir fahrlässig und extrem unkonzentriert agiert haben. Fast dasselbe passiert dann auch im Heimspiel gegen Bielefeld, wo wir schon 2:0 führen, ohne dass der Gegner bis dahin den Hauch einer Chance hat. Am Ende steht's 2:2.

Und worauf führen Sie das zurück?

Ich möchte an dieser Stelle nicht zu sehr ins Detail gehen. Es waren jedenfalls Dinge, die nicht nur mit Taktik und fußballerischen Elementen zu tun hatten. Wenn man vom Kopf her einfach mal kurz nicht mehr auf dem Platz ist – das sind Sachen, die gehören nicht zum Profifußball. Hätten wir die vier Punkte in Darmstadt und gegen Bielefeld nicht liegen lassen, dann wäre ich mir sicher, dass es zum komfortablen Klassenerhalt gereicht hätte.

Es gab in dieser Phase vier Niederlagen hintereinander und den Sturz auf Platz 16. Wie alarmierend war das?

Wir haben die vier Spiele verloren, weil wir uns eine unglaubliche Fehlerquote geleistet haben. Nach dem Sieg gegen Bochum dachten wir noch, jetzt haben wir einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Plötzlich stehen wir wieder mit dem Rücken zur Wand. Das war gefährlich, extrem gefährlich. Aber ich muss auch sagen: Als der Druck am größten war, hat es die Mannschaft wieder richtig gut gemacht gegen Düsseldorf, in Berlin und gegen Sandhausen. Kompliment!

Warum hat es ausgerechnet gegen Tabellenführer Düsseldorf wieder so gut geklappt?

Nach zuvor vier Niederlagen wussten wir: Wir müssen jetzt liefern, es muss was passieren. Wir haben deshalb Spieler aus unserem Kader gesucht, die mit der Situation am besten umgehen können, die auch eine gewisse Stressresistenz haben. Um das herauszufinden, haben Holger Sanwald und ich viele Gespräche geführt, in denen es auch darum ging, jetzt Verantwortung übernehmen zu wollen.

Mit welchem Resultat?

In solchen Momenten sind Anker wichtig, Eckpfeiler, Stützpfeiler. Jedenfalls: Die Mannschaft war bereit. Der Sieg gegen Düsseldorf war wohl der wichtigste in der ganzen Saison. Das hat der Mannschaft nochmals einen Schub gegeben.

Haben Sie sich eigentlich auch mit dem Karlsruher SC als möglichen Relegationsgegner schon beschäftigt?

Ich nicht, aber unsere Scoutingabteilung hat den KSC in den letzten drei Spielen gesichtet und auch analysiert.

Wie groß war die Angst, nachsitzen zu müssen und in die Abstiegs-Relegation zu gehen?

Ich habe kurz überlegt, ob ich den im Winter gebuchten Sommerurlaub stornieren soll. Aber dann dachte ich mir: Wenn ich das jetzt mache, bedeutet das: Ich glaube nicht an den Klassenerhalt. Deshalb hab ich es nicht getan. Mir war immer klar, dass wir es schaffen.

Wären Sie denn auch beim FCH geblieben, wenn es in die 3. Liga gegangen wäre?

Eine ganz schlechte Frage.

Aus journalistischer Sicht ist es eher eine gute Frage.

Aber jetzt eine Frage ohne Relevanz. Ganz ehrlich: Als Trainer habe ich mir nie einen Kopf darüber gemacht. Aus zwei Gründen: Erstens war ich vom Klassenerhalt zu 100 Prozent überzeugt. Zweitens verschwende ich keine Energie für Dinge, die eventuell kommen könnten. Ich lebe in der Gegenwart. Das ist meine Lebenseinstellung.

Wenn man auf die neue Saison blickt: Was muss sich ändern, an welchen Stellschrauben muss man drehen?

Ich habe ja schon gesagt, dass in der zu Ende gegangenen Saison auch intern ein paar Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir das gewohnt waren. Das ist letztlich wie in einer Beziehung oder Partnerschaft, da läuft auch nicht immer alles glatt.

Was das Spielerische betrifft, wird vermutlich das Abwehrverhalten im Fokus stehen?

Sicher, da müssen wir zwingend den Hebel ansetzen. Es gab ja immer wieder andere Problemzonen und vor allem zu viele individuelle Fehler. In 80 bis 90 Prozent der Fälle waren es Verletzungsprobleme, die mich zum Umstellen gezwungen haben, aber vielleicht hätte ich bei den 10 bis 20 Prozent, in denen es nicht so war, sagen müssen: Okay, vielleicht sollte ich jemandem einmal eine weitere Chance geben, bevor ich aus Leistungsgründen gleich wechsle. Wir haben das zum Schluss ja auch so gemacht, auf Konstanz gesetzt. Und in den letzten Spielen stimmte auch das Abwehrverhalten.

Ist man nach einer solchen Saison versucht, auch personell viel zu ändern?

Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht alles kaputtreden. An dieser Stelle muss man mal sagen: Es sind am Ende zwei ehemalige deutsche Meister und Ex-Bundesligisten abgestiegen, die eigentlich vorne mitspielen wollten. Deshalb sollten wir nicht so tun, als müsse man alles um 180 Grad drehen. Aber es muss mehr verändert werden als in den Jahren davor – inhaltlich wie personell.

Drei Neuzugänge sind schon verpflichtet, allesamt aus niedrigeren Klassen. Was ist der Plan bis Transferschluss am 31. August?

Soviel kann ich sagen: Wir bleiben unserer Linie treu. Uns ist es wichtig, Spieler zu bekommen, die in der Entwicklung sind, aber schon einen gewissen Leistungsnachweis geliefert haben und denen wir zutrauen, den nächsten Schritt bei uns zu tun.

Nicht mehr dabei sein wird John Verhoek, mit zehn Toren erfolgreichster FCH-Spieler. Wie weh tut es, ihn zu verlieren?

Wir kennen diese Erfahrung aus den vergangenen Jahren. Jedes Jahr haben wir einen der Top-Scorer verloren: Erst Niederlechner, dann Leipertz, dann Kleindienst, jetzt Verhoek. Ich hätte ihn gerne noch bei uns gehabt. Aber er hat sich eben anders entschieden. Was man John hoch anrechnen muss: Er hat sich in den zwei Jahren bei uns weiterentwickelt und geht nun anders weg als er gekommen war. Und: Er hat sich bis zum Schluss voll reingehauen, obwohl längst feststand, dass er geht.

Wer soll in die Bresche springen?

Ich mache mir da keine schlaflosen Nächte. Es bereitet auch Spaß, Spieler weiterzuentwickeln. Auch diejenigen, die schon hier sind, haben noch viel Potenzial.

Was hat der FCH aus 2017/18 gelernt?

Die Antwort kriegen wir nächste Saison. Da wird sich zeigen, wie wertvoll die gesammelten Erfahrungen sind. Ich setze auf den Lerneffekt, aber ich weiß auch, es wird nicht automatisch besser. Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, weiter dabei zu sein, zumal die Liga mit den zwei Schwergewichten aus der Bundesliga, HSV und Köln, noch attraktiver wird.