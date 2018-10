Heidenheim „Da darf man sich nicht in die Hose machen“

Heidenheim / Thomas Grüninger

Am Samstag trifft der 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena auf den 1. FC Magdeburg.

Auch wenn der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Magdeburg noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen, so gibt es vor dem Zweitliga-Duell am Samstag (13 Uhr, Voith-Arena) doch eine Gemeinsamkeit: Heidenheims Trainer Frank Schmidt und sein „Co“ Bernhard Raab absolvierten 2011 an der Seite des Magdeburger Kollegen Jens Härtel die Fußballlehrer-Lizenz.

„Von daher weiß man, wie der Kollege tickt“, schmunzelte Schmidt und brachte dem seit fünf Spielen ungeschlagenen Aufsteiger viel Respekt entgegen. Vor allem auf die mentale Stärke der Magdeburger, die sowohl gegen Paderborn als auch gegen Dresden Zwei-Tore-Rückstände wettmachten, müsse sich seine Mannschaft einstellen. Da dürfe man sich nie in Sicherheit wiegen, nie abschalten, warnte der Heidenheimer Trainer: „Wer meint, es geht gegen Magdeburg allein mit der spielerischen Klinge, wird verlieren. Da muss man bereit sein, in die Zweikämpfe zu gehen. Auf gut deutsch: Man darf sich nicht in die Hose machen.“

Mut macht Schmidt die jüngste Zweitliga-Partie des FCH bei Union Berlin. Trotz des Gegentreffers in der Nachspielzeit zum 1:1-Endergebnis zeigte er sich „sehr zufrieden, wie wir aufgetreten sind. Das hat richtig Freude gemacht.“ Nun befinde sich sein Team mit einer ausgeglichenen Bilanz (je drei Siege, Unentschieden und Niederlagen) einmal mehr am Scheideweg.

„Das ist ganz klar ein richtungsweisendes Spiel“, sagt der Heidenheimer Trainer. Mit einem Sieg könnte man sich vorerst im Mittelfeld festsetzen, im Falle einer Niederlage wäre der Blick wieder nach unten gerichtet. Verzichten muss Schmidt auf Mittelfeldspieler Maximilian Thiel (Muskelfaserriss) und die Nachwuchskräfte Kevin Sessa (knickte im Training um) sowie Tobias Reithmeir (Finger ausgekugelt). Linksverteidiger Arne Feick steht hingegen nach längerer Verletzungspause wieder zur Verfügung und könnte ins Startteam zurückkehren.