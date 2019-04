Nach der Niederlage gegen Paderborn war der Heidenheimer Trainer enttäuscht, weil „mehr drin war“.

Bestünde eine Fußballpartie aus nur einer Halbzeit, Frank Schmidt wäre in Paderborn sehr zufrieden gewesen. Seine Mannschaft habe besser ins Spiel gefunden, sei in den ersten 15 Minuten mit zwei richtig guten Möglichkeiten auf die Führung zugesteuert und die Vorgabe, gegen offensive Paderborner umzuschalten und kompakt zu stehen, sei von seinen Spielern auch umgesetzt worden. „In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass dieser Plan hätte aufgehen können“, befand Schmidt.

Verletzungen nicht der „best case“

Doch es sollte anders kommen. Der verletzungsbedingte Doppelwechsel vor der Pause von Marc Schnatterer und Timo Beermann sei nicht der „best case“ gewesen, wie Schmidt es vorsichtig nannte. Daraufhin hätte seine Elf in Halbzeit zwei Lösungen finden müssen, dies sei aber leider nicht passiert.

„Wir dürfen die Bälle so im Spielaufbau nicht verlieren, hatten außerdem das Zentrum offen und Paderborn nutzte das aus“, so seine Kritik. Nach dem Doppelschlag sei es für Heidenheim „extrem schwer“ geworden, jedoch gab es dann einen Augenblick, der ihm Hoffnung machte.

„Es gab eine Szene, auf die ich eine sehr gute Sicht hatte. Und in dieser hätte es Elfmeter für uns geben müssen. Das war ein klares Handspiel, ich habe kein Foulspiel gesehen“, beschreibt Schmidt die „mutmaßliche Chance zum 2:1“. Andrich hatte sich in der 63. Minute den Ball im Strafraum an Paderborns Mohamed Dräger vorbeigelegt, welcher ins Schwanken kam und den Ball letztlich mit dem Arm gestoppt hat, der Unparteiische entschied jedoch auf Stürmerfoul. Hätte er anders entschieden, wäre es laut Schmidt noch mal ein richtig offenes Spiel geworden.

„Mannschaft hat alles probiert“

Stattdessen habe seine Mannschaft Schwierigkeiten gehabt, sich zu klaren Torchancen durchzukombinieren. Trotzdem hatte er ein Lob übrig: „Die Mannschaft hat alles probiert.“ Seine Enttäuschung war Schmidt anzusehen, in seinen Augen „wäre mehr drin gewesen“.

Jetzt gelte es, in den letzten drei Spielen zu punkten und „so gut wie möglich abzuschließen“. Paderborn indes wollte er auf die Nachfrage eines Journalisten so kurz nach der Niederlage nicht als den einen Aufstiegskandidaten bezeichnen: „Solche Spielchen mache ich nicht mit.“

Für Paderborns Trainer Steffen Baumgart sei der zweite Platz seiner Mannschaft eine „Momentaufnahme“, die Partie gegen Heidenheim nannte er „ein Spiel mit einer eigenen Geschichte“. In der ersten Vierstelstunde hätte man die Qualität von Heidenheim gesehen.