In der Abwehr war gegen den 1. FC Köln viel zu tun. Wenn es nach Marnon Busch geht, werden in Aue aber wieder drei Punkte geholt.

Defensiv sei das Spiel gegen Köln absolut eine Reifeprüfung gewesen, bestätigt Abwehrspieler Marnon Busch direkt nach der Partie. Er bezeichnet die Rheinländer als „extrem effizient“, was es schwierig gemacht habe, nach der 2:0-Führung der Gäste nochmal „zurückzukommen“. „Vom körperlichen her hat man gesehen, dass uns hinten raus so ein bisschen die Kraft gefehlt hat, die nötig gewesen wäre, um die Kölner nochmal ernsthaft in die Bredouille zu bringen.“

Dennoch blickt Busch positiv auf die Woche zurück, vor allem auf das DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Bayern: „Das war was Besonderes für jeden Einzelnen, aber auch für den FCH als Verein.“ Dessen Image sei trotz der Niederlage gepusht worden - das helfe auch etwas über die zweite hinweg. „Wir haben jetzt zweimal hintereinander verloren. Aber wer uns kennt, weiß, dass daraufhin normalerweise ein Sieg folgt. Das hat zumindest die Vergangenheit gezeigt in dieser Saison“, so Busch.

Auch Patrick Mainka geht gut gestimmt ins bevorstehende Spiel gegen Aue: „Dann müssen wir halt am Freitag die 46 vollmachen. In Aue gibt’s genauso drei Punkte.“ Und mit diesen im Gepäck wäre der Vereinsrekord an Tabellenpunkten dann geknackt. „Das wollen wir natürlich schaffen“, so der 24-Jährige. Das Spiel gegen Köln analysiert er so: „Wir sind gut reingekommen und dann machen sie mit der ersten Chance das Ding. Dann denkst du erstmal: okay, jetzt musst du weitermachen. Und mit der zweiten Chance machen sie das nächste Ding. Dann wird’s schwierig.“

Trotz Niederlage ist die Saison für Mainka eine besondere: „Wenn mir vor einem Jahr einer gesagt hätte, dass ich jetzt gegen Modeste und Lewandowski spiele, hätte ich gesagt: schön, würde ich gern mal machen. Aber dass das tatsächlich so gelaufen ist, werde ich glaub erst in der Sommerpause richtig realisieren.“

Der dritte im Bunde, Arne Feick, spricht von einem couragierten Auftritt gegen den in der Effektivität überlegenen 1. FC Köln: „Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Am Ende war’s eine Niederlage daheim. Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt.“ Wie Busch ist auch Feick der Ansicht, dass defensiv einiges zu tun war: „Das war mit Sicherheit eine Aufgabe, klar. Köln ist nicht umsonst die Topmannschaft der Liga.“ Gefreut habe ihn, Dominick Drexler wiederzusehen: „Seit der Zeit, in der wir zusammen gespielt haben, hat er sich brutal entwickelt. Kann man nur hoffen, dass er das in der ersten Liga auch unter Beweis stellen darf.“ Elena Kretschmer