27 Millionen Euro hat der 1. FC Heidenheim bisher in Stadion und Infrastruktur investiert, sieben Millionen davon sind abbezahlt. Der Vorstandvorsitzende Holger Sanwald sieht den Verein finanziell mittlerweile gut aufgestellt.

Wie steht es um die Finanzen des FCH? Diese Frage bewegt die Heidenheimer manchmal ebenso wie der sportliche Erfolg. Klar ist, dass der Verein hohe städtische Zuschüsse erhalten hat, selbst noch mehr in und ums Stadion investieren musste und dass dafür viel Geld aufgenommen werden musste. Nach zehn Jahren im Profifußball haben sich die Heidenheimer aber auch etabliert, können unter anderem auf mittlerweile 14,5 Millionen Euro an TV-Geldern bauen. So sieht der Vorstandsvorsitzende seinen Klub gut aufgestellt.

Herr Sanwald, im Profifußball geht es heutzutage um hohe Millionenbeträge. Manche Klubs scheinen im Geld zu schwimmen, bei manchen stehen riesige Verbindlichkeiten zu Buche. Wo würden Sie den 1. FC Heidenheim im Feld der Profiklubs einordnen?

Sanwald: Mit jedem Jahr, in dem wir uns im Profifußball gehalten haben, hat sich unsere Situation verbessert. Wir sind heute schon deutlich besser aufgestellt als zu Drittligazeiten und auch als nach dem Aufstieg in die 2. Liga. Wir sind jetzt, was die Finanzen anbelangt, im Mittelfeld der 2. Liga angekommen. Insofern ist der fünfte Platz der vergangenen Saison eine überdurchschnittliche sportliche Leistung gewesen.

Die Situation ist also zufriedenstellend?

Ich würde sagen: Wir sind über den Berg und mit unseren rund 500 Partnern und Sponsoren gut aufgestellt. Erreicht wurde das auch durch nachhaltigen sportlichen Erfolg in den vergangenen Jahren – regelmäßig auch durch Zusatzeinnahmen im DFB-Pokal. Es waren allein rund 2,5 Millionen Euro, die wir dieses Jahr dort eingespielt haben. Wir haben die Lizenz wieder ohne Auflagen bekommen. Meiner Meinung nach würden wir inzwischen, im Worst Case, auch einen Abstieg in die 3. Liga verkraften und könnten eine Mannschaft aufstellen, die um den Wiederaufstieg spielen kann.

Trotzdem brauchte und braucht der Verein immer noch Geld.

Es wurden, nur was die Voith-Arena und Infrastruktur anbelangt, in den vergangenen zehn Jahren rund 45 Millionen Euro investiert. Davon kamen 18 Millionen von der Stadt als Zuschuss in ein städtisches Stadion. Wir haben also bis zu dem Kauf der Voith-Arena 27 Millionen Euro in fremdes Eigentum investiert. Natürlich sind 18 Millionen eine hohe Summe, aber wahr ist auch, dass die Stadt uns nie finanziell unterstützt hat, ohne dass wir auch erheblich investiert haben. Es gibt auch Beispiele, wo Vereine beispielsweise ihr Stadion vom Land finanziert bekommen haben. Wir haben für jeden Euro Zuschuss von der Stadt selbst 1,50 Euro aufgebracht.

Nach welchen Kriterien werden potenzielle Geldgeber vom FCH ausgewählt?

Die Schwierigkeit für uns war immer, diese Gelder zu bekommen. Weil wir ja nichts hatten, das wir beleihen konnten. Also war das Kriterium eigentlich vor allem eines: Wer ist überhaupt bereit, uns etwas zu geben?

Wer sind dann diese Geldgeber?

Die Hauptpartner sind die Heidenheimer Volksbank, die Kreissparkasse Heidenheim, die Firma Quattrex und jetzt, im Zusammenhang mit dem Erwerb der Voith-Arena und der Stadionbeleihung, die Hypovereinsbank Ulm. Dann haben wir noch die Genussscheinzeichner, einige Leasingpartner. Aber die Hauptgeldgeber sind diese vier.

Was waren/sind die Vorteile des Fußballinvestors Quattrex Sports AG?

Wir haben das Unternehmen durch unseren früheren Wirtschaftsprüfer aus Drittligazeiten kennengelernt. Es war ein Glücksfall und wir sind froh, dass sich Quattrex für uns entschieden hat. Die handelnden Personen dort haben jahrelange Erfahrung im Profifußball.

Ich weiß, der Name hört sich für manchen vielleicht ungewohnt und unbekannt an, klingt nach einem Unternehmen, das irgendwo sein könnte. Ist es aber nicht. Ich kenne das Büro in Stuttgart, die Inhaber sind regelmäßig hier. Sie halten sich sportlich raus, sind aber ganz wichtige Rat- und Ideengeber, weil sie große Fußballkompetenz mitbringen.

Laut „Kicker“ hat der 1. FC Heidenheim bei Quattrex sieben Millionen Euro abgerufen.

Es gab mal einen Vertrag über dieses Volumen. Das wird aber nicht auf einmal abgerufen und ja auch immer wieder getilgt. Deshalb sind die Verbindlichkeiten nicht so hoch.

Das Darlehen soll laut „Kicker“ mit 7,5 Prozent verzinst werden. Ist die Höhe der Verzinsung üblich?

Zu der Höhe der Verzinsung darf ich aus vertraglichen Gründen nichts sagen. Aber klar, wenn du nichts hast, dass du beleihen kannst, dann ist das Risiko für den Geldgeber höher und der Zinssatz eben auch. Wir sind wirklich froh, dass wir diesen Partner gefunden haben, ebenso natürlich die Heidenheimer Volksbank und die Kreissparkasse Heidenheim, die von Anfang an dabei waren, sowie die Hypovereinsbank Ulm. Das sind die vier großen Säulen.

Und von denen ist Quattrex die größte?

Nein, seit dem Stadionkauf ist das die Hypovereinsbank.

Wir hoch sind die Verbindlichkeiten denn insgesamt?

Wir haben bisher 27 Millionen in Stadion und Infrastruktur investiert, davon konnten wir sieben Millionen bereits tilgen.

Nur mal ganz theoretisch: Was würde im schlimmsten Fall, bei einer Insolvenz des Vereins, passieren? Könnte die Bank dann Reihenhäuser auf diesem Gelände bauen?

Nein, denn im Bebauungsplan ist festgelegt, dass das Areal nur als Sportgelände verwendet werden darf.

Besteht nach dem Erwerb des Stadions die Möglichkeit, günstiger an Kredite zu kommen?

Neben der sportlichen Etablierung erst in der dritten, dann in der zweiten Liga war das der wichtigste Meilenstein für unseren Verein in den letzten Jahren. Der Kauf ermöglicht uns, das Stadion zu beleihen und kurzfristig finanzierte Gelder für das Stadion in langfristige umzuwandeln. Das macht uns handlungsfähiger für die Zukunft.

Wie ist die Entwicklung bei den TV-Geldern?

Der Abstieg von Ingolstadt beschert uns 1,4 Millionen Euro an Fernseheinnahmen mehr. Wir gehen jetzt hoch auf 14,5 Millionen Euro. Beim Aufstieg 2014 waren es noch fünf Millionen. Das haben wir uns durch unser sportlich gutes Abschneiden in unserer fünfjährigen Zweitligazugehörigkeit erarbeitet. Aber wir sind immer noch im Mittelfeld.

Müssen für den FCH Transfererlöse wie jetzt bei Robert Andrich sein?

Es tut uns schon gut, jedes Jahr ein, zwei Spieler, verbunden mit Transfererlösen im Millionenbereich, in die Bundesliga zu bringen. Das muss jedem klar sein: Wir sind finanziell nicht so aufgestellt, dass wir ohne Transfers auskommen würden. Wir kommunizieren das auch immer wieder bei Neuverpflichtungen: Das ist hier auch Plattform und Sprungbrett. Es geht aber den allermeisten Erst- und Zweitligisten sehr ähnlich.

Florian Niederlechner, Philipp Heise, Robert Leipertz, Tim Kleindienst, Robert Andrich – das sind alles Jungs, die von Heidenheim aus in die Bundesliga gegangen sind. Wir brauchen das, auch noch in den nächsten Jahren. Wir müssen in Steine und Beine gleichermaßen investieren, um unseren Verein dauerhaft in der 2. Liga etablieren zu können.

Dann war die Ablöse für Robert Andrich im Bereich eines Florian Niederlechners? (Anmerkung der Redaktion: Damals stand die Summe von 3 bis 3,5 Millionen im Raum.)

Ich bestätige jetzt keine Summen, aber es war schon in dieser Kategorie. Sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Es kamen ein paar Punkte zusammen. Union ist aufgestiegen, er kommt von dort, er wollte unbedingt und die Berliner waren bereit einen angemessenen Preis zu zahlen.

Was für ein Etat ist für die kommende Saison vorgesehen?

Für die Lizenz haben wir einen Etat von 27,84 Millionen Euro eingereicht. Aber da kommen dann – hoffentlich – noch, beispielsweise durch den DFB-Pokal, Einnahmen dazu. Ich rechne mit rund 30 Millionen.

Wie sehen Sie selbst die mittelfristige Entwicklung der Finanzen des FCH?

Immer Schritt für Schritt weiter entwickeln. Sponsoring-Einnahmen, Transfereinnahmen und Fernsehgelder steigern, immer versuchen, den Etat sukzessive zu steigern, möglichst viele Leistungsträger langfristig an uns zu binden, die Qualität im Kader zu erhöhen, junge Spieler zu entwickeln. Und irgendwann in der perfekten Saison für die Überraschung zu sorgen. Das ist schon etwas, das mich antreibt. Nur die zweite Liga zu verwalten wäre nicht meine Welt.

Welche Rolle spielen die in der Machbarkeitsstudie kürzlich vorgestellten Überlegungen zur Fußball-Erlebniswelt Schlossberg?

In der jetzigen Planung des Etats sind keine Mittel für Baumaßnahmen vorgesehen. Die Machbarkeitsstudie sollte jetzt nicht falsch interpretiert werden. Der Bebauungsplan für das Gelände ist derzeit komplett ausgeschöpft. Und für uns war klar: Wenn wir die Voith-Arena und das Trainingsgelände kaufen und nicht mehr entwickeln können, macht das keinen Sinn. Deshalb war es wichtig, von externen Fachleuten untersuchen zu lassen, ob wir uns hier weiterentwickeln können oder ob beispielsweise Naturschutz, Artenschutz oder Ähnliches dagegen spricht.

Uns wurde signalisiert, dass es kein wesentliches Planungshindernis gibt. Die größten Investitionen werden im Bereich des Verkehrs liegen, da muss richtig viel getan werden. Mit der Studie ist eine Grundlage geschaffen, den Bebauungsplan leichter ändern zu können. Im nächsten Schritt wird der Gemeinderat darüber entscheiden. Wenn das optimal läuft, kann man vielleicht in einem Jahr an die Planungen denken.