2. Liga FCH: Schnatterer verlängert, Schmidt hofft auf ersten Sieg im neuen Jahr

Heidenheim / Thomas Grüninger

Nach dem 2:2 am Mittwoch gegen Holstein Kiel peilt FCH-Trainer Frank Schmidt am Samstag (13 Uhr) gegen Dynamo Dresden den ersten Sieg im neuen Jahr an.

Doch die Aufgabe gegen die Sachsen dürfte eine ganze andere werden als gegen die spielstarken Kieler, die in der zweiten Halbzeit eine enorme Dominanz entwickelten. „Wir müssen und wollen gegen Dresden mehr fürs Spiel tun. Vor allem bei Ballbesitz im Mittelfeld muss es einen Tick besser laufen“, fordert Schmidt. Nachdem die Dresdner ihr Spiel am Mittwoch gegen Arminia Bielefeld nach 3:1-Führung noch mit 3:4 verloren, rechnet der Heidenheimer Trainer mit einem „Gegner, der sicherlich auch etwas angeschlagen ist, denn so etwas muss man erst einmal aus den Kleidern schütteln.“

Kreativspieler Nikola Dovedan kann nach abgesessener Gelbsperrewieder eingesetzt werden. Weil gegen Kiel aber mit Robert Glatzel und Denis Thomalla beide Stürmer trafen, stellt sich die Frage, wer weichen muss. Für Schmidt gäbe es aber auch die Option, alle drei Offensivkräfte aufzubieten. Im Blick auf das anschließende DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (18.30 Uhr) sei ohnehin klar, „dass wir nicht dreimal mit der gleichen Startformation auflaufen werden.“ Möglicherweise kehrt Mittelfeldmotor Sebastian Griesbeck erstmals nach seinem Bänderriss am Sprunggelenk ins Heidenheimer Team zurück.

Erfreut zeigte sich Schmidt im Vorfeld über die Vertragsverlängerung von Marc Schnatterer. Der 33-jährige Kapitän, dessen aktueller Kontrakt bis 2020 lief, bleibt jetzt definitiv bis 2021. „Es freut mich unheimlich, dass Marc weitermacht. Wenn er fit und gesund bleibt, ist er ein ganz wichtiger Faktor für uns“, sagte Schmidt. „Ich habe immer noch Spaß am Job und am Fußball. Deshalb war die Vertragsverlängerung eigentlich eine logische Konsequenz“, sagte Schnatterer, der nach einem Faszieneinriss an der Fußsohle wieder auf bestem Weg ist, seine Topverfassung zu erreichen.