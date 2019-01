Heidenheim/Algorfa FCH: Gespräche über Rückkehr von Robert Leipertz laufen

Heidenheim/Algorfa / Edgar Deibert

Der 1. FC Heidenheim führt weiter Verhandlungen mit dem Ligakonkurrenten FC Ingolstadt über die Verpflichtung des Offensivspielers.

Während sich Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim in seinem spanischen Trainingslager in Algorfa auf den Rest der Saison vorbereitet, werden mit dem Ligarivalen FC Ingolstadt weiterhin Gespräche über eine Verpflichtung von Robert Leipertz geführt, wie der FCH am Donnerstag, 17. Januar, auf HZ-Anfrage bestätigte.

Der Vertrag des 25-Jährigen beim FCI läuft zwar noch bis Sommer 2020, allerdings erhielt der Offensivspieler von seinem derzeitigen Arbeitgeber die Erlaubnis, sich nach einem neuen Verein umschauen zu dürfen, weil er in den Ingolstädter Plänen keine Rolle mehr spielt.

Der FCH hat wiederum großes Interesse daran, Leipertz, der bereits zwischen 2014 und 2016 für Heidenheim spielte, zurückzuholen. Allerdings verletzte sich der gebürtige Jülicher im letzten Spiel der Ingolstädter gegen Regensburg und erlitt einen Sehnenriss am Gesäßmuskel. Inzwischen sei Leipertz aber erfolgreich operiert worden, heißt es von Seiten des FCH.

Spielt die Höhe der Ablösesumme eine Rolle?

Sicherlich wird in den Verhandlungen die Höhe der Ablösesumme eine Rolle spielen. Dem Vernehmen nach erhielt der FCH im Sommer 2014 beim Weggang von Leipertz 300 000 Euro vom FC Schalke 04, der den Spieler gleich weiter an den FC Ingolstadt für geschätzte 1,5 Millionen Euro transferierte.

Auf dem Portal „transfermarkt.de“ wird der Marktwert von Leipertz zwar mit 1,3 Millionen Euro taxiert. Eine mögliche Transfersumme dürfte aber aufgrund der erlittenen Verletzung und der Tatsache, dass Ingolstadt Leipertz gerne ziehen lassen würde, weit darunter liegen.