Fußball-Zweitligist Heidenheim gewann zwei Freundschaftsspiele. In Ehingen musste allerdings Maximilian Thiel aufgrund einer Knieverletzung vom Platz geführt werden.

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim gewann am Samstag, 29. Juni, sein Testspiel in Obersontheimgegen eine Auswahl Bühlertal mit 11:1. Dabei verzichteten Nikola Dovedan und Oliver Steurer jeweils freiwillig auf einen Einsatz.

FCH 1. Halbzeit: Müller – Busch, Hüsing, Beermann, Föhrenbach – Kilic, Dorsch (31. Sessa), Griesbeck, Schnatterer – Leipertz, Glatzel

FCH 2. Halbzeit: Ramaj – Strauß, Mainka, Theuerkauf, Feick – Brändle, Sessa (61. Owusu), Thomalla, Multhaup – Otto, Schmidt

Tore: 1:0 Glatzel (23.), 2:0 Schnatterer (28.), 3:0 Leipertz (37.), 4:0, 5:0 Mainka (49., 52.), 6:0 Sessa (57.), 7:0 Thomalla (59.), 7:1 Gmach (64.), 8:1, 9:1 Thomalla (68., 78.), 10:1 Schmidt (89.), 11:1 Otto (90.).

Am Sonntag, 30. Juni, gewann der FCH mit 13:1 beim Bezirksligisten TSG Ehingen. Dabei gerieten die Profis in der 16. Minute in Rückstand (Valentin Gombold), ehe Patrick Schmidt mit einem Hattrick (18., 32, 45.) für die 3:1-Halbzeitführung sorgte.

Nach dem Seitenwechsel trafen Robert Glatzel (47.,60, 80., 83.), Kevin Sessa (51.), Jonas Föhrenbach (53.), Andrew Owusu (60.), David Otto (63., 89.) und Gökalp Kilic (90.)

Allerdings gab es zwei Verletzungen auf FCH-Seite. In der 10. Minute musste bereits Maximilian Thiel nach einem Zweikampf vom Feld geführt werden. Für Robert Leipertz war in der 72. Minute vorzeitig Schluss.

FCH 1. Halbzeit: Eicher – Strauß, Reithmeir, Beermann, Feick – Multhaup, Dorsch, Theuerkauf, Thiel (10. Brändle) – Thomalla, Schmidt

FCH 2. Halbzeit: Ibrahim – Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach – Kilic, Sessa, Owusu, Leipertz – Glatzel, Otto