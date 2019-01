2. Liga FCH will sein Angebot für Leipertz nicht mehr erhöhen

FCH will sein Angebot für Leipertz nicht mehr erhöhen

Momentan sieht es nicht nach einer baldigen Rückkehr von Robert Leipertz aus.

Als „derzeit etwas festgefahren“ bezeichnete Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald den Transferpoker um Robert Leipertz. Der FCH habe dem FC Ingolstadt ein Angebot gemacht, über das er nicht hinausgehen möchte. Beim Tabellenletzten der 2. Liga sei man aber bislang nicht auf die Offerte eingegangen, erwarte sich stattdessen eine höhere Ablösesumme.

Über den Wechsel des ehemaligen Heidenheimers sei man sich vor Wochen eigentlich schon einig gewesen, sagte Sanwald. Inzwischen hätten sich allerdings die Umstände deutlich verändert. Leipertz zog sich kurz vor der Winterpause einen Sehnenriss am Gesäßmuskel zu und wurde operiert.

Ärztlichen Prognosen zur Folge sei er vermutlich nicht vor April wieder hundertprozentig einsatzfähig, stünde demzufolge den Heidenheimern in dieser Saison nur noch für wenige Spiele zur Verfügung. Deshalb sei der Transfer aus Heidenheimer Sicht nochmals neu zu bewerten.

Leipertz würde nach wie vor gerne zum FCH zurückkehren. Auch die Heidenheimer haben unvermindert Interesse an dem 25-jährigen Mittelfeldspieler, der nach erfolgreicher Operation in München jetzt mit Reha-Maßnahmen beginnt. Allerdings, so Sanwald, gebe es momentan keinen Handlungsdruck. Leipertz' Vertrag mit dem FC Ingolstadt läuft noch bis 2020. Denkbar sei auch eine Verpflichtung zur neuen Saison.

Bekanntlich läuft die Winter-Transferperiode am 31. Januar ab. Bis dahin müssten auch die möglichen Wechsel von Kolja Pusch, Oliver Steurer und Kevin Lankford abgewickelt sein. Dieses Trio hatte den Wunsch geäußert, den FCH zu verlassen, um andernorts mehr Spielpraxis sammeln zu können. „Nach momentanem Stand werden alle drei bleiben und versuchen, sich hier ins Team zu kämpfen“, berichtete Sanwald. Nur bei Pusch gebe es aktuell noch Kontakte zu einem Verein, eine Einigung scheint derzeit aber eher unwahrscheinlich.