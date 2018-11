Heidenheim FCH will gegen Aue nachlegen

Heidenheim / Thomas Jentscher

Am Sonntag geht’s für den 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena gegen Erzgebirge Aue. Los geht’s um 13.30 Uhr.

Nach dem Pokaltriumph am Dienstag sind die Heidenheimer Fußballer wieder in der 2. Liga gefordert: Am Sonntag (13.30 Uhr) ist Erzgebirge Aue zu Gast in der Voith-Arena.

FCH-Trainer Frank Schmidt freut sich über einen „goldenen Oktober“, in dem sein Team ohne Niederlage blieb, warnt aber auch: „Es gibt keine Garantie dafür, dass du automatisch weiter punktest. Das Ziel ist es, uns festzubeißen, den Abstand nach unten zu vergrößern.“

Die Heidenheimer müssen weiter auf Robert Glatzel, Robert Strauß und Kevin Lankford verzichten, Maximilian Thiel ist wieder im Mannschaftstraining und könnte eventuell für Sonntag eine Alternative sein.

Viel Wechseln will Schmidt trotz des Pokalspiels unter der Woche nicht: „Wir hatten genug Zeit zur Regeneration, haben nun noch zwei Tage, um uns taktisch auf den Gegner einzustellen.“