Heidenheim FCH will beim Tabellenführer nicht in Ehrfurcht erstarren

FCH will beim Tabellenführer nicht in Ehrfurcht erstarren

Heidenheim / Thomas Grüninger

Am Samstag trifft der 1. FC Heidenheim auf den Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln.

Paderborn und Duisburg haben es vorgemacht, wie Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln zu Hause zu besiegen ist: Mit 3:5 und 1:2 verlor der auswärts noch ungeschlagene Ex-Bundesligist zuletzt im eigenen Stadion, was den Druck für den Topfavoriten vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim noch erhöhen dürfte. „Jeder erwartet in Köln von seiner Mannschaft einen Sieg. Darin liegt unsere Chance“, sagt FCH-Trainer Frank Schmidt.

Sein Team habe zuletzt bei Union Berlin und gegen Magdeburg gezeigt, „dass wir jederzeit in der Lage sind, aus wenig viel zu machen.“ Man brauche gegen die Mannschaft mit den meisten Torerfolgen (23) ein gutes Defensivverhalten, habe sich aber im Training vor allem auch damit beschäftigt, welche Räume Köln anbietet, so der Heidenheimer Coach. Dem Spitzenreiter wolle man mit demselben Respekt begegnen wie jeder anderen Zweitliga-Mannschaft, in Ehrfurcht erstarren will der FCH aber nicht. „Wir fahren da nicht hin, damit sich jeder Spieler ein Trikot abstaubt und in seiner Bilanz den Nachweis führen kann, mal in Köln gespielt zu haben. Wir wollen nicht nur mitspielen, sondern auch was holen – auch wenn es verdammt schwer wird“, sagt Schmidt.

Das Hauptaugenmerk im Abwehrverhalten gelte dabei keineswegs nur dem Kölner Top-Torjäger Simon Terodde (13 Treffer in neun Einsätzen), sondern vor allem auch den Vorbereitern Louis Schaub und Dominick Drexler. „Wenn es uns gelingt, gegen sie gut zu verteidigen, dann käme Terodde erst gar nicht so oft in Aktion“, ist Schmidt überzeugt.

Personell muss der Trainer weiter auf seinen Torjäger Robert Glatzel (sieben Treffer) verzichten, der ebenso wie Maximilian Thiel noch an einem Muskelfaserriss laboriert. Robert Strauß, der zuletzt gegen Magdeburg (3:0) auf die rechte Abwehrseite zurückkehrte, zog sich eine Wadenverletzung zu und muss ebenso passen wie Mittelfeldspieler Kevin Lankford (muskuläre Probleme.)