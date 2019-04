Ausgerechnet bei der vorentscheidenden Partie in Paderborn erwischt die Heidenheimer Fußballer das Verletzungspech und sie verlieren mit 1:3.

Das ist wohl das Ende aller Aufstiegshoffnungen: Im Zweitliga-Topspiel unterliegt der 1. FC Heidenheim beim SC Paderborn mit 1:3. Es war eine verdiente Niederlage und trotzdem eine bittere, denn ausgerechnet im vielleicht schon vorentscheidenden Duell schlug das Verletzungspech erbarmungslos zu.

Zunächst erwies sich die Knieverletzung von Nikola Dovedan doch als langwieriger, der Stürmer musste passen. Für ihn rückte Denis Thomalla in die Startformation, ansonsten vertraute FCH-Trainer Frank Schmidt der gleichen Mannschaft wie beim 3:0-Sieg über St. Pauli.

Erste Chancen für den FCH

Und die begann ganz ordentlich, hatte die so offensivstarken Gastgeber zunächst gut im Griff und bei der ersten guten Kombination über Niklas Dorsch, Thomalla, Norman Theuerkauf und Marc Schnatterer kam der FCH-Kapitän aus circa 18 Metern frei zum Abschluss, verzog aber knapp.

So nach zehn Minuten nahm Paderborn Tempo auf und Heidenheim ging es mit. Stark waren die Rettungstaten von Sebastian Griesbeck und Robert Andrich, trotz nun mehr Spielanteilen für den SC gab es keine klaren Chancen. Näher am Torjubel war der FCH in Minute 18, als bei einem Freistoß von halbrechts überraschend Theuerkauf vollenden durfte und den Ball mit links an die Latte setzte.

Zwei Verletzungen in zwei Minuten

So sah alles nach einem lange Zeit spannenden und engen Spitzenspiel aus, bis sich ab der 37. Minute die Fußballgötter irgendwie doch gegen den FCH entschieden. Innerhalb von nur zwei Minuten mussten Schnatterer und Timo Beermann vom Feld, für sie kamen Maurice Multhaup und der erst 19-jährige Tobias Reithmeir.

Mit viel Kampf brachte der FCH in einer hochklassigen ersten Halbzeit das 0:0 in die Pause, aber irgendwie hatte man schon ein mulmiges Gefühl. Und dieses bestätigte sich schon in der 52. Minute: Ein Befreiungsschlag von Reithmeir wurde abgefangen, Vasilidis ließ mit starkem Antritt alle Heidenheimer stehen und steckte für Christopher Antwi-Adjej durch, der Torwart Kevin Müller auch noch „tunnelte“. Und nur sieben Minuten später war Pröger auf der linken Seite nicht zu stoppen, seine Hereingabe wurde noch etwas abgefälscht, so kam Müller zu spät und Antwi-Adjej durfte erneut jubeln.

Es ist müßig zu fragen, ob diese Tore ohne die verletzungsbedingten Wechsel zu verhindern gewesen wären. Vielleicht wäre es anders gelaufen, vielleicht war es aber auch vom SCP einfach klasse gespielt. Auf jeden Fall war der Doppelschlag der Genickbruch für die gebeutelten Heidenheimer. Die Mannschaft steckte zwar zu keinem Zeitpunkt auf und hatte auch durchaus noch ihre Chancen, agierte aber zu zögerlich oder zu unpräzise und hatte zumindest einmal Pech, als bei Andrichs Vorstoß in den Strafraum ein Verteidiger auf den Ball fiel und diesen mit der Hand spielte, der Schiedsrichter aber auf Stürmerfoul entschied.

Zwei Treffer in der Nachspielzeit

So verrannen die Minuten und beim FCH langsam der Glaube. Als die Entscheidung gefallen war, fielen sogar noch zwei Tore: Zunächst vollendete Pröger einen weiteren Konter zum 3:0 für Paderborn, im Gegenzug gelang Andrich der mehr als verdiente Ehrentreffer.

Danach durften die Hausherren ausgiebig feiern, waren sie durch die gleichzeitige Niederlage des Hamburger SV gegen Union Berlin doch sogar auf Rang zwei geklettert. Für den FCH ist ein möglicher Aufstieg nun in weite Ferne gerückt, konnte aber ja auch nie das Ziel sein. Dennoch ist bei vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz angesichts der überraschenden Ergebnisse der vergangenen Wochen noch nichts endgültig verloren – dies sollte Ansporn genug sein, mit Volldampf in die letzten drei Begegnungen zu gehen.