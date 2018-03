Heidenheim FCH-Stürmer John Verhoek hat mehrere Angebote vorliegen

Heidenheim / Thomas Grüninger

Der Stürmer, der in Kiel zum achten Mal traf, hat nach eigener Aussage mehrere Angebote vorliegen.

Neben dem MSV Duisburg soll es zwei weitere Vereine geben, die an einer Verpflichtung John Verhoeks interessiert sind. „Es ist aber noch nichts unterschrieben“, sagte der 28-jährige Niederländer, dessen Vertrag beim FCH zum Saisonende ausläuft, am Freitagabend nach dem Spiel in Kiel. Doch manches spricht dafür, dass Verhoek seine Zelte in Heidenheim nach dieser Saison abbrechen wird.

FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald würde den Angreifer, der neben Marc Schnatterer (beide acht Tore) bislang erfolgreichster Heidenheimer ist, „gerne halten“ und bezeichnet das Rennen um ihn derzeit als „völlig offen“. Angesichts der guten Saison, die Verhoek spielt, sei es nicht verwunderlich, dass auch anderswo Begehrlichkeiten geweckt wurden, den Stürmer zu holen. „Es ist offen, wie es weitergeht, aber die Chance, dass John uns verlässt, ist hoch“, fasste Sanwald seine derzeitige Einschätzung zusammen.

Keine neue Situation

In Heidenheim ist man es seit Jahren gewohnt, dass die erfolgreichsten Stürmer von Vereinen abgeworben werden, die in der Regel ein deutlich besseres Budget haben als der FCH. 2015 ging Florian Niederlechner, ein Jahr später Robert Leipertz und im vergangenen Jahr bemühten sich die Heidenheimer vergeblich, den ausgeliehenen Tim Kleindienst auf dem Schlossberg zu halten.

Es sei legitim, dass sich Spieler alle Möglichkeiten anhören, die ihnen angeboten werden, sagte Sanwald. Gleichzeitig mache man sich aber auch im Verein Gedanken, wie man auf mögliche Abgänge reagieren könnte. „Sollte John den FCH verlassen, werden wir einen Plan B entwickeln“, sagte Sanwald.