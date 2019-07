Neuzugang Jonas Föhrenbach gewann schon häufiger gegen Heidenheim, so auch mit Freiburg und Regensburg.

Sein Profidebüt gab Jonas Föhrenbach unter Freiburgs Kulttrainer Christian Streich. Zuletzt war der 23-jährige Linksverteidiger, der sich im ersten Trainingslager das Zimmer mit Robert Strauß teilte, zweimal ausgeliehen und durfte sich in direkten Duellen mit Marc Schnatterer messen.

Herr Föhrenbach, lieber Christian Streich oder Frank Schmidt?

Jonas Föhrenbach: (lacht) Das kann man nicht sagen, denke ich. Beide sind auf ihre eigene Art super Trainer. Hier bin ich noch nicht so lange und konnte noch nicht so viel Erfahrung sammeln. Man kann aber bei beiden sehr viel lernen.

Lieber umziehen oder ankommen?

Auf jeden Fall irgendwann mal ankommen. Ich hatte es in den letzten zwei Jahren, dass man jeweils wieder weg musste. Dabei hatte man sich gerade erst an die Stadt und an die Menschen gewöhnt. Das ist schon schade.

Genießen Sie lieber Ihre Freizeit oder möchten Sie etwas studieren?

Nach dem Abitur habe ich noch nichts weiter gemacht in Richtung Studium. Das wird aber auf jeden Fall mit der Zeit noch kommen. Im Moment genieße ich die Freizeit mit meiner Freundin, meiner Familie und meinen Freunden.

Lieber der Freiburger oder der Heidenheimer Schlossberg?

Die beiden kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Auf dem Freiburger Schlossberg war ich bislang deutlich häufiger, Freiburg ist meine Heimat. Der Freiburger Schlossberg ist aber deutlich kleiner. Da läuft man einmal hoch und oben gibt es einen Turm, von dem man über die Stadt schauen kann. Das war’s eigentlich.

Mit Regensburg haben Sie in der vergangenen Saison zweimal gegen den FCH gewonnen. Wie wurden Sie nun aufgenommen?

Das war bis jetzt kein Thema. Ich wurde sehr gut aufgenommen.

Und wie war es, der direkte Gegenspieler von Marc Schnatterer zu sein?

Mit Freiburg habe ich auch schon einmal gegen Schnatti gespielt. Er ist natürlich ein super Fußballer. Da ist man immer ein bisschen aufgeregt, wenn man gegen ihn spielen kann. Es hat aber immer Spaß gemacht. Und ich denke, es waren ganz interessante Duelle.