Der 26-Jährige verletzte sich während des Testspiels bei der TSG Ehingen schwer und fällt lange aus.

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim wird voraussichtlich mehrere Monate auf Maximilian Thiel verzichten müssen. Während eines Freundschaftsspiels beim Bezirksligisten TSG Ehingen am Sonntag, 30. Juni, verletzte sich der 26-Jährige nach einem Zweikampf am rechten Knie und musste in der 10. Minute vom Platz gebracht werden. Eine Untersuchung am Montagvormittag gab Aufschluss über die Verletzung: Der Mittelfeldspieler zog sich einen Riss des vorderen, rechten Kreuzbandes zu.

Indes gab der Verein bei Robert Leipertz Entwarnung. Dieser musste ebenfalls verletzungsbedingt nach 72 Minuten ausgewechselt werden. Bei ihm handelt es sich lediglich um muskuläre Probleme. Somit wird der Offensivakteur in den kommenden Trainingstagen etwas kürzer treten müssen.