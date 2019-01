Algorfa/Spanien FCH im Trainingslager: Griesbeck muss vorzeitig abreisen

Algorfa/Spanien / Thomas Grüninger

Die Knöchelverletzung, die sich Griesbeck im Testspiel gegen Anderlecht zuzog, wird in Heidenheim näher untersucht. Ansonsten aber ist Frank Schmidt mit dem Verlauf des Trainingslagers sehr zufrieden.

Am Montag war schon Halbzeit im Trainingslager des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim in Algorfa (Spanien). Nach dem 2:1-Sieg am Sonntag im Testspiel gegen den belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht stand ein Tag zum Regenerieren auf dem Programm. Frank Schmidt hatte allerdings auch eine personelle Hiobsbotschaft zu verkraften, wie er am Telefon verriet.

Frank Schmidt, hierzulande reden momentan alle übers Wetter. Wie sieht es denn in Spanien aus?

Mit Sicherheit deutlich besser als in Heidenheim. Hier ist es morgens, wenn wir um zehn Uhr mit dem Training beginnen, noch etwas frisch – vielleicht drei, vier Grad. Aber im Lauf des Tages wird es dann richtig angenehmen mit 15, 16 oder vielleicht auch mal 19 Grad. Es scheint immer die Sonne, Wolken haben wir noch keine gesehen.

Sind diese Wetterextreme, wie sie jetzt gerade zwischen Süddeutschland und Spanien herrschen, eine nachträgliches Plädoyer für die Notwendigkeit eines Trainingslagers in wärmeren Gefilden?

Wir haben in diesem Jahr sicherlich den absolut richtigen Zeitpunkt erwischt. Aber wir wären auch ins Trainingslager gefahren, wenn es zu Hause schön geblieben wäre. Es geht ja nicht nur darum, bessere äußere Bedingungen zu haben. Es ist wichtig, auch mal eine Woche als Mannschaft zusammenzusein, sich intensiv auszutauschen und sich auf die gemeinsame Aufgabe zu fokussieren, ohne von alltäglichen Dingen abgelenkt zu wehren.

Wie sind die Trainingsbedingungen in Algorfa?

Die sind wirklich top. Wir haben einen exklusiven Trainingsplatz – und nachdem der FC Augsburg und der RSC Anderlecht, die im selben Hotel wohnten, jetzt abreisten, sind wir ganz unter uns.

Also fällt die Trainingslager-Halbzeitbilanz durchweg positiv aus?

Wir können bisher absolut zufrieden sein. Nur die Verletzung von Sebastian Griesbeck passt überhaupt nicht in diesen positiven Zusammenhang hinein.

Er musste im Testspiel gegen Anderlecht schon nach 15 Minuten ausgewechselt werden. Weiß man schon Genaueres zum Ausmaß der Verletzung?

Griese hat sich am Sprunggelenk verletzt. Was es genau ist, wissen wir noch nicht. Sicher ist nur: Im Augenblick kann er hier nicht viel machen, deshalb wird er jetzt nach Hause fliegen und sich dort ärztlich behandeln handeln lassen. Denken wir mal positiv und gehen davon aus, dass sich nichts langwieriges dahinter verbirgt.

Was ist mit den anderen angeschlagenen Spielern?

Timo Beermann hatte eine Muskelverhärtung, deshalb wurde er gegen Anderlecht noch geschont – ebenso Maxi Thiel, der einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen hat. Bei Marc Schnatterer waren wir auch noch etwas vorsichtig, da soll sich aber jetzt die Trainingsintensität wieder sukzessive steigern. Denis Thomalla war einen Tag krank, kann aber schon wieder dabei sein.

Wie zufrieden waren Sie mit dem 2:1-Sieg im Testspiel gegen den RSC Anderlecht?

Natürlich ist es für mich vor allem wichtig, wie die Trainingsinhalte umgesetzt werden. Aber das Ergebnis spielt in solchen Tests schon auch eine Rolle. Im Spiel gegen Anderlecht standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die dieses Spiel mit Wettkampfeinstellung angingen. Und wir haben gegen eine renommierte Mannschaft, die auch schon auf europäischer Ebene erfolgreich war, von Anfang an auf Augenhöhe mitgehalten. Das hat mir schon gefallen – und das erwarte ich auch am Donnerstag gegen Xamax Neuchatel.

Gibt's bei allem Trainingsstress auch gemeinsame Aktivitäten abseits des Rasens, um als Team noch stärker zusammenzuwachsen?

Nein, das machen wir hier nicht. Dafür ist unser Trainingsprogramm zu dichtgedrängt. Aber nach fünf Einheiten in den ersten zweieinhalb Tagen, inklusive Testspiel, ist der Montag zur Regeneration gedacht. Am Nachmittag haben die Spieler frei.

Was kann man in der 4000-Einwohner-Stadt Algorfa die freie Zeit am besten nutzen?

Wir Trainer werden uns ein Auto mieten und nach Alicante fahren.

Mit Kolja Pusch, Oliver Steurer und Kevin Lankford sind auch drei Spieler im Trainingslager, die den Wunsch äußerten, zu einem anderen Verein zu wechseln, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Wie ist der aktuelle Stand?

Ich kann dazu nur sagen, dass alle drei im Trainingslager dabei sind. Und solange das der Fall ist, sind sie ganz normal Teil der Mannschaft.

Der FCH im Trainingslager in Algorfa