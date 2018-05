Heidenheim FCH holt jungen Spieler vom FC Bayern nach Heidenheim

Heidenheim / Thomas Grüninger

Niklas Dorsch ist Heidenheims externer Neuzugang Nummer vier. Der 20-Jährige Mittelfeldspieler durfte unter Heynckes auch schon Bundesliga-Luft schnuppern und saß in Madrid auf der Bank.

Gerade mal zehn Tage nach dem letzten Saisonspiel ist die Kaderplanung des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim für die neue Saison schon weit fortgeschritten. Als vierten Neuzugang nach Patrick Schmidt (1. FC Saarbrücken), Robert Andrich (SV Wehen Wiesbaden) und Patrick Mainka (Borussia Dortmund II) sicherte sich der FCH nun die Dienste des 20-jährigen Niklas Dorsch.

Der defensive Mittelfeldspieler und bisherige Kapitän der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters kommt mit sofortiger Wirkung ablösefrei an die Brenz. Dorsch erhält beim FCH einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

In seiner Jugend war der 20-Jährige unter anderem drei Jahre lang für den 1. FC Nürnberg aufgelaufen (2009 bis 2012), ehe er in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München wechselte. Mit 18 Jahren trug der Rechtsfuß im März 2016 erstmals das Trikot der Bayern-Reserve.

Seit langem Wunschkandidat

Insgesamt bestritt der gebürtige Oberfranke 61 Partien in der Regionalliga für den FC Bayern und erzielte dabei sieben Treffer. Ebenfalls erfolgreich vor dem Tor zeigte sich der ehemalige deutsche Jugendnationalspieler Ende April dieses Jahres bei seinem Startelf-Debüt in der Profimannschaft von Jupp Heynckes. In der 43. Spielminute krönte Dorsch seinen ersten Bundesliga-Einsatz mit einem Treffer gegen Eintracht Frankfurt.

Schon früh hat der FCH seine Fühler nach dem Talent ausgestreckt. „Wir wollten ihn eigentlich schon in der Winterpause verpflichten“, verriet Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. Damals hätten sich die Bayern allerdings darauf nicht eingelassen. Auch aufgrund personeller Probleme hielten sie bis Saisonende an Dorsch fest, der dann ja auch prompt sein Bundesliga-Debüt gab und sogar im Halbfinal-Champions-League-Spiel der Bayern bei Real Madrid (2:2) auf der Bank saß.

Mehrere Vereine hatten offenbar Interesse daran, das Talent zu verpflichten. Auch die Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg wurden in den Medien als mögliche neue Vereine des 20-Jährigen gehandelt, der sich aber letztlich für den FCH entschied – sehr zur Freude auch von Holger Sanwald.

Spieler mit viel Potenzial

„Wir sind sehr froh darüber, dass sich Niklas, trotz einiger anderer Möglichkeiten, für den FCH entschieden hat. Er ist ein junger und noch entwicklungsfähiger Spieler mit viel Potenzial, der beim 1. FC Nürnberg und beim FC Bayern eine sehr gute fußballerische Ausbildung durchlaufen hat. Niklas kann sich jetzt bei uns in der 2. Bundesliga auf einem neuen Niveau beweisen“, sagte Sanwald nach der Vertragsunterzeichnung am Mittwoch in Heidenheim.

Mit Schmidt, Andrich, Mainka und Dorsch sowie den aus der eigenen Jugend hochgezogenen Gökalp Kilic, Kevin Sessa und Tobias Reithmeir stehen nunmehr sieben neue Spieler für die Saison 2017/18 fest. Damit sei in der Kaderplanung die Grundlage geschaffen, sagt Sanwald.

Sollte Nikola Dovedan gehen (siehe Extrabericht), werde man vermutlich nochmals auf dem Transfermarkt aktiv. Ansonsten aber sieht der Vorstandsvorsitzende keinen allzu großen Handlungsbedarf mehr. Die Lücken, die durch die Abgänge von John Verhoek (MSV Duisburg), Kevin Kraus, Marcel Titsch-Rivero, Dominik Widemann, Ibrahim Hajtic (Ziele unbekannt) sowie möglicherweise Ronny Philp und Dave Gnaase entstehen, seien geschlossen worden. Aber natürlich werde man den Markt weiter aufmerksam beobachten, versichert Sanwald.

Dem Weg treu bleiben

Erfahrene Zweitliga-Spieler zu holen, sei „nicht der Weg“ des 1. FC Heidenheim. „Wir haben mit jungen, ehrgeizigen und entwicklungsfähigen Spielern die besten Erfahrungen gemacht“, will Sanwald dieser Linie treu bleiben. Die Liste der Talente, die sich in Heidenheim in den Fokus spielten, sei lang. Sie reiche von Marc Schnatterer über Florian Niederlechner, Robert Leipertz oder Tim Kleindienst bis in die Gegenwart hinein, wofür Nikola Dovedan als aktuelles Beispiel gilt.

Den Österreicher kannte kaum jemand, als er vor einem Jahr nach Heidenheim kam. Inzwischen aber ist auch bei höherklassigen Klubs Interesse an ihm geweckt. Auch die scheidenden Kraus oder Titsch-Rivero hätten sich erst beim FCH zu gestandenen Zweitliga-Spielern entwickelt. „Man darf uns durchaus attestieren, dass wir bisher ein glückliches Händchen und ein sehr gutes Scouting hatten, wenn es um die Verpflichtung talentierter Spieler ging. Das wird weiter unser Weg bleiben“, sagt Sanwald.