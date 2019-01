Testspiel FCH gewinnt 4:0 gegen Austria Lustenau

Testspiel / Thomas Grüninger

Der FCH schließt die Vorbereitung mit drei Siegen in drei Partien optimal ab. Nur für Griesbeck kommt der Zweitliga-Start wohl noch zu früh.

Fünf Tage vor dem ersten Zweitliga-Punktspiel im neuen Jahr gegen Holstein Kiel (Mittwoch, 20.30 Uhr) hat der 1. FC Heidenheim seine Generalprobe gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau am Freitagnachmittag mit 4:0 gewonnen. Vor 200 Zuschauern in der Voith-Arena erzielten Robert Glatzel (17.), Patrick Schmidt (72.) und Nikola Dovedan (87.) die Heidenheimer Tore. Das zwischenzeitliche 3:0 steuerten die Vorarlberger durch ein Eigentor von Pius Dorn selbst bei.

FCH-Trainer Frank Schmidt setzte insgesamt 21 Spieler ein. Lediglich Torhüter Kevin Müller spielte die 90 Minuten komplett durch. Die Heidenheimer vergaben eine ganze Reihe weiterer guter Möglichkeiten, allerdings hätten die abschlussschwachen Österreicher durchaus auch das eine oder andere Tor erzielen können.

„Absolut positiv“, wertete Trainer Frank Schmidt den letzten Test vor dem Zweitliga-Wiederbeginn, sprach lediglich von „ein paar kleinen Schönheitsfehlern“. So sei der FCH zwischen der 39. und 41. Minute „etwas aus dem Spiel“ gewesen. In der zweiten Halbzeit habe man dann ein paar sichere Chancen liegen lassen. Die Tormöglichkeiten seien aber allesamt gut herausgespielt worden.

Am Mittwoch gegen Holstein Kiel dürften die Heidenheimer freilich deutlich stärker gefordert werden als gegen Austria Lustenau. Der Tabellenfünfte der zweithöchsten österreichischen Spielklasse konnte aus den gelegentlichen Unkonzentriertheiten im FCH-Spiel kein Kapital schlagen. Das werde Kiel sicherlich besser zu nutzen wissen, sagte Schmidt und mahnte „volle Konzentration“ an.

Insgesamt lief die Vorbereitungsphase für den 1. FC Heidenheim in Bezug auf die Testspiel-Resultate optimal. Im spanischen Trainingslager wurden international renommierte Gegner wie der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht (2:1) und der Schweizer Erstligist Xamax Neuchatel (1:0) bezwungen. Nun folgte am Freitag im dritten Spiel der dritte Sieg.

Neben den erzielten Ergebnissen zeigte sich Schmidt auch mit der Umsetzung der Trainingsinhalte auf dem Spielfeld zufrieden. „Wer genau zugeschaut hat, konnte sehen, dass wir heute drei verschiedene Varianten im Spielaufbau hatten“, sagte Schmidt nach dem 4:0-Erfolg. Man habe jetzt mehr Optionen.

Startelf „kein Fingerzeig“

Über weite Strecken präsentierte sich der FCH in der Tat sehr kombinationsfreudig, vor allem die ersten beiden Treffer durch Glatzel (nach Flanke von Theuerkauf und schönem Zuspiel von Skarke) sowie Patrick Schmidt (nach Vorarbeit von Multhaup) waren schön herausgespielt. Dass das flotte Kombinationsspiel zwischenzeitlich etwas ins Stocken geriet, war zum Teil sicherlich auch den vielen Wechseln geschuldet.

Fast eine Stunde lang agierte der FCH dabei ohne den zuvor lange verletzten Marc Schnatterer, der dann in der 58. Minute eingewechselt wurde und noch die letzten beiden Treffer vorbereitete.

Die Besetzung der Startelf sei allerdings „kein Fingerzeig“ in Richtung des Spiels am Mittwoch gegen Kiel gewesen, betonte Schmidt. Ob der FCH-Kapitän gegen die „Störche“ von Beginn an auf dem Feld stehen wird, bleibt offen.

Nachdem Schnatterer wegen eines Faszienrisses an der Fußsohle rund sieben Wochen nicht in vollem Umfang zur Verfügung gestanden habe, wolle man ihn „behutsam wieder heranführen“, begründete Schmidt das Fehlen seines Kapitäns in der Startelf: „Wir wollen da keinen Fehler machen.“

Sebastian Griesbeck, der sich im Trainingslager einen doppelten Bänderriss am Sprunggelenk zugezogen hatte, stand hingegen am Freitag erst gar nicht im Aufgebot. Der defensive Mittelfeldspieler absolviert inzwischen wieder Laufeinheiten und soll nun mit dem Individualtraining beginnen. Für ihn dürfte die Partie am Mittwoch deshalb noch zu früh kommen.

Ansonsten aber kann der Trainer personell aus dem Vollen schöpfen – mit einer Ausnahme: Nikola Dovedan ist nach der fünften gelben Karte gesperrt.