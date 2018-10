Köln FCH gegen Köln: stabil im Kessel

Köln / Thomas Grüninger

Der FCH zeigte in Köln, wie sich Fußballer, die im Vorjahr noch in der Regionalliga spielten, in Champions-League-Atmosphäre bewähren können.

Als sich am Samstag die Zweitliga-Mannschaften des 1. FC Köln und des 1. FC Heidenheim gegenüberstanden, waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt: Der dreifache deutsche Meister hatte eine Startelf auf dem Platz mit der Erfahrung von insgesamt 660 Bundesliga-Einsätzen, Heidenheims Spieler kamen auf zusammen 39 Partien im Oberhaus.

Zudem schickte Frank Schmidt mit Patrick Mainka, Niklas Dorsch und Patrick Schmidt drei Akteure aufs Feld, die in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga beheimatet waren und mit Robert Andrich einen, der aus der 3. Liga kam. Sein Kölner Kollege Markus Anfang wartete hingegen mit gestandenen A-Nationalspielern auf wie Jonas Hector (44) und Louis Schaub (11 für Österreich).

Statistische Feinheiten

Wenn sich Fußball berechnen ließe, dann hätte es keinen Zweifel geben dürfen über das Ende dieser Partie. Statistisch gesehen entsprachen die Kölner ihrem Status als Topfavorit, hatten mehr Torschüsse und Ballaktionen, höhere Pass- und Zweikampfquoten, traten mehr Ecken und schlugen mehr Flanken – aber spielten nur 1:1.

Die aktuelle Heimschwäche des taumelnden Zweitliga-Tabellenführers mag man als Geißbock-Fan beklagen – aber fraglos lag es auch an den vergleichsweise grünschnäbeligen Heidenheimern, dass die einstige Fußballmacht am Niederrhein nicht das ablieferte, was die meisten der 50 000 Zuschauer von ihr erwartet hatten. Nachdem Timo Beermann den FCH nach einer Ecke von Marc Schnatterer früh in Führung geköpft hatte, entrollte die rot-weiße Galerie ein Transparent mit der Aufschrift: „Ey Jungs: Wir machen uns echt Sorgen um euch.“

Die konnte der eingewechselte Franzose Serhou Guirassy mit seinem Kopfballtreffer (58.) nur bedingt zerstreuen. Die anschließende Kölner Druckwelle verteidigten die Heidenheimer mit jener Leidenschaft, die schon immer fester Bestandteil der Fußball-Philosophie auf dem Schlossberg ist.

Gewaltiger Unterschied zu ersten Partien der aktuellen Spielzeit

„Wie wir uns so lange dagegen gestemmt haben, das war für mich sehr beeindruckend“, sagte Frank Schmidt und sprach von einem „gravierenden Unterschied“ – nicht nur zur vergangenen Saison (da hatte der FCH zum gleichen Zeitpunkt exakt halb so viele Punkte wie jetzt und war Drittletzter), sondern auch zu den ersten Partien der aktuellen Spielzeit.

Bei drei „Großen“ hat der FCH jetzt schon gespielt – jedes Mal lag er dabei 1:0 in Führung. Doch während beim Hamburger SV am Ende eine 2:3-Niederlage auf der Anzeigetafel stand, kassierte man bei Union Berlin etwas unglücklich in der Nachspielzeit noch das 1:1 und verdiente sich nun das selbe Resultat in Köln redlich. Die Entwicklung geht also in die richtige Richtung.

Kölns Schlüsselspieler wie Drexler und Schaub wurden am Samstag weitgehend ausgeschaltet, Torjäger Terodde hatte nur wenige gute Szenen. Das Zweikampfverhalten, das Zumachen der Räume, Aggressivität, Wille, Körpersprache – all das passte beim FCH.

Andauernder Prozess

„So etwas erarbeitet man sich über Wochen und Monate, es ist ein anhaltender Prozess“, sagt Schmidt. Den jungen Spielern in seinem Team habe er klar gemacht, dass Demut und Dankbarkeit wichtige Einstellungsfaktoren seien. Aber man dürfe sich „auch nicht kleiner machen als wir sind.“ Selbstbewusste, ehrliche Arbeit – nur so können Jungprofis in einem Kessel mit 50 000 Zuschauern bestehen, die im Vorjahr noch vor einem Bruchteil an Augenzeugen um Punkte und Tore stritten. „Das war ja absolute Champions-League-Atmosphäre“, meinte Schmidt. Nur 2016, als der FCH beim VfB Stuttgart 2:1 gewann, sahen noch mehr zu (52 000).

Doch Schmidt wäre nicht Schmidt, würde er nicht im gleichen Atemzug davor warnen, aus dem Kölner Husarenstreich gewisse Selbstgefälligkeiten abzuleiten. „Es gibt keine Garantie, dass es automatisch so weitergeht“, sagt der Trainer mit Blick aufs DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen Sandhausen (20.45 Uhr).