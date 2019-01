2. Liga FCH-Coach Frank Schmidt: „Unser einziges Ziel heißt Kiel“

2. Liga / Thomas Grüninger

Nach der Rückkehr aus Spanien am Freitag bleiben gerade noch elf Tage bis zum Zweitliga-Neustart. Fehlen zum Auftakt mit Dovedan, Griesbeck, Schnatterer und Beermann gleich vier Stammspieler?

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag war kurz für Fußballer und Funktionäre des 1.FC Heidenheim. Gegen 3 Uhr klingelte in den meisten Zimmern des Trainingsquartiers in Algorfa der Wecker, um 4 Uhr wurde die Mannschaft nach in Alicante gebracht. Um 6.40 Uhr startete der Flug – von der sonnigen Costa Blanca in den kalten deutschen Winter.

Kurz vor 12 Uhr war dann die letzte Reiseetappe beendet. Kaum war der Mannschaftsbus, der den Tross von München abgeholt hatte, auf dem Schlossberg eingetroffen, gab's auch schon das erste Wiedersehen: Frank Schmidt traf auf Sebastian Griesbeck. Der Vizekapitän hatte das Trainingslager bekanntlich wegen eines doppelten Bänderrisses am Sprunggelenk vorzeitig abbrechen müssen.

Wenn die Maschine geölt ist...

„Er hat sich schon wieder sehr positiv angehört und will so schnell wie möglich spielen“, berichtete Schmidt über die kurze Unterredung mit dem 28-Jährigen. Schafft es der robuste Mittelfeldspieler womöglich, bis zum Heimspiel gegen Holstein Kiel am 30. Januar wieder zur Verfügung zu stehen?

Schmidt will das nicht ausschließen, schließlich nenne man Griesbeck nicht zu Unrecht auch Maschine. „Und wenn die Maschine geölt ist und läuft, dann steht sie auch wieder zur Verfügung“, zeigte sich der Trainer überzeugt. „Griese“ gehöre zur Sorte Spieler, denen man eine 14-tägige Verletzungspause hinterher nicht anmerke.

Bei allem Optimismus will sich Schmidt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, fragt man ihn im Augenblick nach Spielern, die zum Wiederbeginn wohl ausfallen. „Da ist momentan überhaupt keine Bewertung möglich“, sagt der Trainer – und dieser Satz gilt nicht nur für Griesbeck, sondern auch für andere Spieler.

Definitiv fehlen wird gegen Kiel Nikola Dovedan. Der Österreicher holte sich kurz vor Weihnachten in Bielefeld die fünfte gelbe Karte ab, ist also gesperrt. Wegen eines angeblich vorgetäuschten Foulspiels war Dovedan in den „Genuss“ der Verwarnung gekommen. Da half es am Ende den Heidenheimern nicht viel, dass der Schiedsrichter offen einräumte, die Situation falsch beurteilt zu haben.

Den Ausfall Dovedans, der laut „Kicker“ der Zweitliga-Spieler ist, der bislang am häufigsten gefoult wurde (51 mal), ist sicher nicht einfach zu kompensieren. Aber Schmidt lässt sich diesbezüglich keine grauen Haare wachsen: „Das ist doch ganz normal, dass mal ein wichtiger Spieler fehlt. Wir mussten ja auch Marc Schnatterer in den letzten beiden Spielen ersetzen. Das Ganze ist keine One-Man-Show. In solchen Fällen muss man Lösungen finden und darf das nicht zum Alibi werden lassen.“

Freilich könnte es im schlimmsten Fall passieren, dass gegen Kiel gleich mehrere wichtige Akteure ausfallen. Neben Griesbeck ist auch der Einsatz von Marc Schnatterer noch offen, der erst vor wenigen Tagen wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen ist und sicher noch etwas Zeit braucht, wieder bei 100 Prozent zu sein.

Timo Beermann musste in der zweiten Hälfte des Trainingslagers ebenfalls kürzertreten. Eine Muskelverhärtung machte ihm zu schaffen. Schmidt geht nicht davon aus, dass es etwas Langwieriges sein könnte. Doch die letzte Gewissheit über das Ausmaß der Verletzung fehlte gestern noch.

Auch Thomalla musste passen

Pech hatte zudem Denis Thomalla. Der Stürmer lag während der Tage in Algorfa fast durchgängig krank im Bett, hat also zumindest Trainingsrückstand.

So geht es in den kommenden Tagen für Schmidt auch noch darum, eine Formation zu finden. Die Eindrücke von Algorfa geben dem Trainer allerdings wenig Anlass zur Sorge, denn alle Spieler hätten sich voll eingebracht. Die Tests gegen renommierte Gegner wie den RSC Anderlecht (2:1) und Xamax Neuchatel (1:0) bewertete der Trainer nicht nur in Bezug auf das Resultat als positiv.

Auch die Einstellung habe gepasst. „Wir brauchen weiter unsere bekannte Heidenheimer Mentalität. Das habe ich konsequent eingefordert, und in dieser Hinsicht bin ich von Anfang bis zum Ende des Trainingslagers nicht enttäuscht worden.“ Gefreut hat er sich beispielsweise auch darüber, dass sich Robert Glatzel nach langer Verletzungspause gegen Anderlecht wieder in die Torschützenliste eintragen konnte.

„Bei ihm habe ich anfangs gedacht: Der war nie weg. Er hat gleich mit hohem Tempo und großem Selbstvertrauen Gas gegeben. Am Schluss hat man dann, wie bei allen anderen auch, die Müdigkeit gemerkt. Aber eins ist klar: Viel Anlaufzeit braucht er nicht.“

Die Frage, was man vom FCH nach den starken 30 Punkten aus den ersten 18 Spielen erwarten kann, ist Schmidt in diesen Tagen oft gestellt worden. Es habe immer wieder Versuche gegeben, „uns zu einer Korrektur des Saisonziels zu bewegen“, sagte Schmidt. Aber das sei für ihn überhaupt kein Thema: „Unser einziges Ziel heißt Kiel.“

Die punktgleichen „Störche“ haben offenbar angekündigt, die Aufgabe in Heidenheim offensiv angehen zu wollen. „Das lieben wir, und darauf freuen wir uns“, sagte Schmidt. Nach den Strapazen von Algorfa hat er seinen Spielern heute und morgen frei gegeben. Dann wird nochmals Gas gegeben, um bestens vorbereitet die knallharte Startphase mit vier Partien in zwölf Tagen angehen zu können.

Letzter Test am Freitag gegen Lustenau

Am kommenden Freitag (25. Januar) wird der 1. FC Heidenheim sein letztes Testspiel in der Winterpause gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau bestreiten. Je nach Witterung findet die Partie entweder in der Voith-Arena oder auf dem Trainingsplatz statt. Beginn ist um 14 Uhr.