Heidenheim FCH auf St. Pauli: Schlechte Erinnerungen ans Vorjahr

Heidenheim / Thomas Grüninger

Am Samstag spielt der 1. FC Heidenheim ab 13 Uhr gegen den Tabellenzweiten FC St. Pauli.

Formal ist es das Spitzenspiel des 13. Zweitliga-Spieltages: Der Tabellenzweite FC St. Pauli empfängt am Samstag (13 Uhr) den Tabellensechsten 1. FC Heidenheim, der nur drei Punkte weniger hat.

Doch von der verlockenden Perspektive, mit einem Sieg am Millerntor auf einen aufstiegsrelevanten Rang zu klettern, lässt sich Frank Schmidt wie gewohnt nicht verführen. „Für mich geht’s immer noch um den Klassenerhalt“, hält der Heidenheimer Trainer unbeirrt am Saisonziel fest: „Unser Ziel war es von Anfang an, aufs Gaspedal zu drücken und uns in eine komfortable Situation zu bringen. Das ist uns gelungen, und am Ende soll idealerweise auch der komfortable Klassenerhalt stehen.“

Die bislang eroberten 19 Punkte sieht Schmidt sinnbildlich als angefutterten Winterspeck. Wie die Tiere sich in dieser Jahreszeit Vorräte zulegen, so sei auch das Heidenheimer Punktepolster zu verstehen.

Man wisse, dass am Samstag eine große Herausforderung bevorstehe. Auf St. Pauli zu spielen sei immer „eine außergewöhnliche und großartige Erfahrung“ gewesen. Eines aber habe er nicht vergessen: die vergangene Saison.

Damals verteidigte der FCH bis in die Nachspielzeit hinein ein 0:0 und musste dann in letzter Sekunde noch einen Gegentreffer hinnehmen. „Dieser Lärmpegel in dieser Sekunde, das war der Wahnsinn. Das müssen wir morgen vermeiden“, sagt Schmidt. Es gehe darum, die außergewöhnliche Atmosphäre aufzusaugen und selbst in Energie und Emotion umzuwandeln, statt sich negativ beeinflussen zu lassen.

Personell sieht’s wieder ganz erfreulich aus beim FCH. Torjäger Robert Glatzel (sieben Saisontreffer) und Kevin Lankford trainieren seit Mittwoch wieder. Lediglich Robert Strauß (Wadenprobleme) fällt definitiv nochmals aus.