Um 13:30 Uhr geht das Schwaben-Derby los: Der VfB Stuttgart ist zu Gast beim FC Heidenheim. Mario Gomez fehlt in der Startelf, dafür ist Heidenheims Kevin Müller wieder im Tor.

Es ist angerichtet, die Spannung im Stadion mit Händen zu greifen. Um 13:30 Uhr wird das schwäbische Derby in der zweiten Liga zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart angepfiffen. Die Voith-Arena in Heidenheim platzt aus allen Nähten und ist mit 15000 Zuschauern restlos ausverkauft.

VfB zunächst ohne Mario Gomez

Überraschung: Bundesliga-Absteiger Stuttgart tritt in dem Derby am Sonntagnachmittag zunächst ohne Torjäger Mario Gomez an. Der Stürmer, der gleich im ersten Saisonspiel gegen Hannover 96 traf, nimmt erstmal auf der Bank Platz. Für Gomez spielt Orel Mangala. Nicht dabei ist der schwer am Knie verletzte Abwehrspieler Marcin Kaminski. Für diesen läuft Routinier Holger Badstuber auf.

Beim FCH steht Stammkeeper Kevin Müller nach überstandener Verletzung wieder im Tor.

