Mit Bannern verliehen die Fans ihrer Kritik am Polizeieinsatz Ausdruck.

Mit vielen Bannern verliehen die FCH-Fans in der Ostkurve am Samstag ihrer Kritik am Polizeieinsatz nach dem Spiel gegen Kiel Ausdruck. „Vermummt, aggressiv, kein Freund und Helfer“ war während der gesamten Partie zu lesen. Die Polizei hatte vergangene Woche Verdächtige der aktiven Fanszene abfangen wollen, woran sich viele Fans gestört haben.