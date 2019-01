Duisburg leiht Ergänzungsspieler Blomeyer an Lotte aus

In die 3. Liga

Duisburg / DPA

Fußball-Zweitligist MSV Duisburg verleiht Verteidiger Thomas Blomeyer an die Sportfreunde Lotte. Der 22-Jährige werde die Rückrunde der laufenden Saison bei dem Drittliga-Club verbringen, teilte der MSV mit.

„Das ist für Thomas die Chance, Spielpraxis zu sammeln und sich wieder zu zeigen“, sagte MSV-Sportdirektor Ivica Grlic. In Duisburg hat Blomeyer noch einen Vertrag bis Sommer 2020. In der 2. Liga kam der Abwehrspieler in dieser Saison noch nicht zum Einsatz.

MSV-Mitteilung