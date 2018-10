Heidenheim Drei Chancen - drei Tore beim 3:0 gegen Magdeburg

Heidenheim / Thomas Grüninger

Häufig schon in dieser Saison musste sich Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim den Vorwurf gefallen lassen, mit seinen Chancen fahrlässig umgegangen zu sein.

Das war beim 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger FC Magdeburg am Samstag nicht der Fall.

Effektiv nutzte der FCH seine besten drei Möglichkeiten und kam durch Treffer von Sebastian Griesbeck (18.), Nikolas Dovedan (42.) und Marc Schnatterer per Foulelfmeter (90+3) zum bislang höchsten Saisonsieg. Neben Torhüter Kevin Müller, der in der zweiten Halbzeit einige Male bravourös rettete, war Dovedan der herausragende Akteur. Der Österreicher bereitete das 1:0 mit einem mustergültigen Pass zu Griesbeck vor, köpfte das 2:0 nach einer Flanke von Schnatterer und holte den Foulelfmeter in der Nachspielzeit heraus, den dann Schnatterer verwandelte.

Überraschend fehlte in der Heidenheimer Startelf Robert Glatzel. Der Stürmer, der mit sieben Saisontoren toll in die Saison gestartet war, zog sich im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss zu. Für ihn rückte Neuzugang Patrick Schmidt in die Startelf. Überraschend auch hatte Trainer Frank Schmidt zudem Robert Strauß aufgeboten, der auf seiner angestammten rechten Abwehrseite verteidigte, während Marnon Busch ins Mittelfeld vorrückte.

Vor 10.450 Zuschauern in der Voith-Arena entwickelte sich das erwartet intensive Spiel, das vor allem von Zweikämpfen geprägt war. Unmittelbar nachdem die Magdeburger eine gute Gelegenheit hatten, als Marcel Costly im letzten Moment noch gestört wurde, gingen die Heidenheimer im Gegenzug in Führung. Herrlich in Szene gesetzt von Dovedan sorgte Griesbeck mit einem Schuss ins rechte Eck für die Führung, die die Heidenheimer noch vor der Pause ausbauen konnten. Auch hier war es die starke Vorarbeit, die maßgeblich für den Treffer war. Schnatterers maßvolle Flanke verwertete Dovedan per Kopf.

Die Magdeburger konnten dann aber im zweiten Abschnitt eindrucksvoll demonstrieren, warum sie in dieser Saison schon mehrfach Zwei-Tor-Rückstände wettmachten. Der Aufsteiger gab nochmals richtig Gas, der Heidenheimer Sieg war noch lange nicht in trockenen Tüchern. Glücklicherweise konnte sich der FCH auf Torhüter Müller verlassen. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, hätte der Schlussmann nicht einige Male in höchster Not geklärt? In der Nachspielzeit setzten die Heidenheimer dann noch eins drauf: Dovedan war an der Strafraumgrenze von Tobias Müller gefoult worden, der dafür die gelbrote Karte erhielt. Erst hatte der Schiedsrichter auf Freistoß entschieden, dann aber korrigierte er unter Protest der Magdeburger auf Elfmeter. Schnatterer verwandelte unhaltbar zum 3:0.

Frank Schmidt räumte ein, dass der Sieg „um ein, zwei Tore zu hoch“ ausfiel, lobte zugleich aber auch die Effektivität seiner Schützlinge: „Wenn man 3:0 gewinnt, ist es letztlich auch verdient.“ Sein Magdeburger Kollege Jens Härtel sprach von einem „richtig guten Auswärtsspiel“ seiner Mannschaft und einem Heidenheimer 2:0, das aus seiner Sicht ein Abseitstor war: „Aber am Ende zählen eben die Ergebnisse.“