Heidenheim / HZ

Niklas Dorsch wurde erneut in den Kader der U-20-Nationalmannschaft berufen. Auch Diant Ramaj erhielt eine Einladung.

FCH-Mittelfeldspieler Niklas Dorsch ist vom DFB erneut in den Kader der U-20-Nationalmannschaft berufen worden, die am Donnerstag in Italien und am darauf folgenden Montag in England Länderspiele bestreitet.

Eine Einladung erhielt auch Heidenheims U-19-Torhüter Diant Ramaj, der regelmäßig im Profi-Team von Frank Schmidt mittrainiert. Er darf zur U-18-Nationalmannschaft, die ab heute bis zum 19. November ein Trainingslager auf Zypern bestreitet.