2. Liga Doppelter Bänderriss am Sprunggelenk bei Griesbeck

Heidenheim / pm

Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck wird voraussichtlich einige Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Für Sebastian Griesbeck ist die Vorbereitung mit dem 1. FC Heidenheim auf Restsaison in der 2. Liga fürs erste gelaufen. Wie eine Untersuchung am gestrigen Dienstag ergab, hatte sich der 28-Jährige am Sonntag beim Testspiel im FCH-Trainingslager in Spanien gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht (2:1) einen doppelten Bänderriss am linken oberen Sprunggelenk zugezogen.

Griesbeck war in der zwölften Minute umgeknickt und musste anschließend ausgewechselt werden. Bereits am Montag war der defensive Mittelfeldspieler daher aus dem Mannschaftshotel in Algorfa abgereist.

Der Heidenheimer Vizekapitän wird der Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt damit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wann Sebastian Griesbeck voraussichtlich wieder ins Training einsteigen kann, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, hieß es gestern seitens des 1. FC Heidenheim.