Heidenheim DFB-Pokal: Frank Schmidt erwartet „ein ganz enges Spiel“

Heidenheim / Thomas Grüninger

Am Dienstagabend trifft der 1. FC Heidenheim in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den Liga-Konkurrenten SV Sandhausen.

Nur drei Tage nach dem schweren Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (1:1) steht der 1. FC Heidenheim am Dienstag (20.45 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals erneut auf dem Prüfstand. Gegen den Liga-Konkurrenten erwartet Frank Schmidt einen echten Pokalfight. „Das wird ein ganz enges Spiel“, prognostiziert der Heidenheimer Trainer: „Wir stellen uns auch darauf ein, dass es länger als 90 Minuten gehen kann.“

So war das auch schon in der Saison 2015/16, als beide Teams ebenfalls in der zweiten Pokal-Runde aufeinandertrafen und sich der FCH in Sandhausen im Elfmeterschießen durchsetzte (nach 120 Minuten hatte es noch 0:0 geheißen). Dem Gegner, der in den vergangenen beiden Spielen ungeschlagen blieb und sieben Mal traf, zollt Schmidt Respekt.

Seit dem Trainerwechsel von Kenan Kocak zu Uwe Koschinat, der gemeinsam mit Schmidt 2011 in Köln die Fußballlehrerlizenz absolvierte, habe es „gravierende Veränderungen in der Spielphilosophie“ des SV Sandhausen gegeben. Vor allem vor dem schnellen Umschaltspiel und den gefährlichen Standards warnt der Heidenheimer Trainer.

Personell wird Schmidt auf denselben Kader vertrauen wie in Köln. Mit punktuellen Änderungen in der Startelf sei aber zu rechnen. Torjäger Robert Glatzel und Mittelfeldspieler Maxi Thiel (beide Muskelfaserriss) müssen im Pokalspiel passen, am Sonntag im Zweitligaspiel gegen Aue könnte aber zumindest Thiel wieder ein Kandidat sein. Auch für Robert Strauß (Wadenverletzung) und Kevin Lankford (muskuläre Probleme) kommt das Sandhausen-Spiel noch zu früh.