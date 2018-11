Heidenheim DFB-Pokal: Der nächste Gegner des FCHs steht fest

Heidenheim / kir

Im Achtelfinale muss der 1. FC Heidenheim gegen Bayer Leverkusen ran. Die Partie wird in der Voith-Arena stattfinden.

Nur noch 16 Mannschaften sind noch im DFB-Pokal dabei. Am Sonntagabend fand die Auslosung der nächsten Runde im Fußballmuseum in Dortmund statt.

Unter der Aufsicht vom ehemaliger Fußballer und Fußballtrainer Horst Hrubesch zog der Blindenfußballer Serdal Celeb für die Heidenheimer Bayer 04 Leverkusen als Gegner im Achtelfinale.

Das Achtelfinale steht dann am 5. oder 6. Februar 2019 auf dem Programm. An beiden Tagen werden jeweils zwei Partien um 18.30 Uhr und um 20.45 Uhr ausgetragen. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 in Berlin.

Die Partien im Überblick:

Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg

1. FC Heidenheim gegen Bayer 04 Leverkusen

FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel gegen FC Augsburg

Hertha BSC Berlin gegen FC Bayern München

MSV Duisburg gegen SC Paderborn

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg