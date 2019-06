Jetzt geht’s gegeneinander: Marc Schnatterer vom FCH und Florian Krebs vom SSV Ulm freuen sich auf die erste Runde im Donaustadion und damit auf eine Begegnung, die es lange nicht gegeben hat.

Vor der Auslosung haben sie in Dortmund noch gemeinsam Kaffee getrunken: Thomas Oelmayer, Vorstandsmitglied und für die Öffentlichkeitsarbeit beim SSV Ulm zuständig, und Rainer Domberg, Beiratsvorsitzender beim 1. FC Heidenheim. Wenig später wurden die Kaffeetassen gegen Lostöpfe eingetauscht, denen die volle Aufmerksamkeit der beiden galt. In jedem der beiden Töpfe lag nur noch je eine einzige Kugel. In der einen die „Spatzen“, Regionalligist, in der anderen die Heidenheimer aus der 2. Liga – wer aufgepasst hat, wusste, welches Duell bis zum Schluss übrig geblieben war.

Bis ganz zum Schluss übrig zu bleiben, damit kennen sich die Ulmer Fans aus, das hat es schon gegeben. Als Gegner im Pokal den 1. FC Heidenheim zugelost zu bekommen, war hingegen ein Novum. „Das war eine ganz besondere Atmosphäre, es hat geprickelt im Studio“, erzählt Oelmayer, der sich über das Los gefreut hat. Bayern München mit seinen durch Uli Hoeneß gegebenen Wurzeln in Ulm hätte er zwar auch toll gefunden, aber für wenigstens einen Spieltag auf Augenhöhe mit dem 1. FC Heidenheim zu sein, gefällt Oelmayer ebenso. Nicht zuletzt, weil es mehr als eine fußballerische Begegnung sein werde, würden sich die Verantwortlichen schließlich alle untereinander kennen.

SMS nach der Auslosung

Das beweisen zum Beispiel auch die Nachrichten, die nur eine Minute nach der Auslosung zwischen den beiden Vorstandsvorsitzenden und damit zwischen Holger Sanwald und Anton Gugelfuß hin- und hergingen. „Wir haben gleich gesagt, dass wir ein großes Fußballfest daraus machen werden“, so Gugelfuß, der während der Auslosung im Urlaub war und alles im Fernsehen mitverfolgt hat. Er finde das Los „wirklich schön“ und angesichts der Tatsache, dass es dieses Derby so lange nicht gegeben habe, könnten sich alle darauf freuen. „Ob es uns zweimal hintereinander gelingt, die erste Runde zu überstehen, müssen wir sehen.“ Ulms Trainer Holger Bachthaler jedenfalls will es den Heidenheimern „so schwer wie möglich machen“.

Sanwald betonte, dass der 1. FC Heidenheim auch gegen einen unterklassigen Gegner hohe Konzentration und eine engagierte Leistung zeigen müsse, um die zweite Runde zu erreichen – in einem Derby umso mehr.

FCH-Trainer Frank Schmidt, der ebenfalls eine Ulmer Vergangenheit hat, bezeichnete das Los für beide Seiten als ein attraktives. „Wir wissen, dass wir der Favorit sind, aber aufgrund der räumlichen Nähe zu Ulm wird das Spiel eine heiße Kiste“, ist Schmidt überzeugt.

In seiner Mannschaft gibt es mittlerweile nur noch einen Spieler, der einmal für die Ulmer gelaufen ist: Sebastian Griesbeck. Seit Sommer 2013 spielt die „Maschine“ nicht mehr für die „Spatzen“, sondern auf dem Schlossberg, zuvor war er drei Jahre lang beim SSV. Entsprechend verbunden ist der 28-Jährige noch heute mit den dortigen Akteuren. „Für mich ist das Spiel gegen Ulm etwas ganz Besonderes. Auch wenn es schon ein paar Tage her ist, dass ich für die Ulmer gespielt habe, kenne ich immer noch einige Spieler aus der Mannschaft“, so Griesbeck zur Auslosung.

Zu denen dürfte sicher auch Ulms Kapitän Florian Krebs zählen, der während der TV-Übertragung mit Oelmayer im Studio gesessen hat und Marc Schnatterer gleich eine private Wette unterbreitet hat – wer verliert, zahlt das nächste Essen. „Was die Wette betrifft, das haben wir intern geklärt“, verriet FCH-Kapitän Marc Schnatterer daraufhin schmunzelnd.

Mit Krebs zusammen hat Schnatterer nicht nur für Heidenheim, sondern auch schon für Karlsruhe gespielt. Jetzt also geht es gegeneinander. „Derbys sind immer interessant, aber speziell als Erstrundenspiel im DFB-Pokal hat die Partie ihren Reiz“, findet Schnatterer, der die Partie professionell angehen will.

„Wir sind von Heidenheim weit weg, das ist uns bewusst“, vergleicht Vorstandsmitglied Oelmayer die beiden Mannschaften in sportlicher Hinsicht. Dennoch hege er die Hoffnung, dass die Qualität der Ulmer gegen Heidenheim, so wie vergangenes Jahr gegen Frankfurt, ausreiche.

Da werden Erinnerungen wach an ein mehr als volles Stadion, wie es auch dieses Mal alle erwarten. Wie friedlich die Partie abseits des Platzes ablaufen wird, bleibt abzuwarten, herrscht schließlich eine gewisse Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Im Gegensatz zu Spielern, Trainern und Funktionären, könnte so mancher Fan nicht besonders begeistert gewesen sein.

„Wir haben schon unsere Fühler in diese Richtung ausgestreckt“, versichert Oelmayer. Dass es kritisch werde, wisse der Verein, und setze auch auf Austausch mit Heidenheim im Vorfeld. Unabhängig vom Pokallos habe man sich das Heidenheimer Fanprojekt hier schon angesehen und die Verantwortlichen besucht.

Genügend Zeit zur Vorbereitung bleibt noch: Die erste Pokalrunde findet vom 9. bis zum 12. August statt, der genaue Termin steht noch nicht fest. Dann wird sich zeigen, ob die Ulmer zur Abwechslung mal nicht als letzte Kugel im Lostopf bleiben, sondern sich die Chance bewahren, bis zuletzt im Wettbewerb zu bleiben.