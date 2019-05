Heidenheim hat mit Jonas Föhrenbach vom SC Freiburg einen Linksverteidiger unter Vertrag genommen.

Am Dienstagvormittag, 28. Mai, hat Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim in einer Pressemitteilung die Verpflichtung von Jonas Föhrenbach bekanntgeben. Der 23-Jährige erhält demnach einen Vierjahres-Vertrag bis Sommer 2023. Nach Oliver Hüsing (Hansa Rostock) und David Otto (TSG Hoffenheim) ist Föhrenbach der dritte externe Neuzugang des FCH.

Der gebürtige Freiburger spielte in der Jugend des SC als Innenverteidiger, bevor er bei den Profis zum Linksverteidiger umgeschult wurde. Föhrenbach ist ehemaliger Junioren-Nationalspieler, 2009 wechselte er in die Jugend des SC Freiburg und gehörte ab der Saison 2014/15 zur Regionalligamannschaft. Im Juni 2015 erhielt der 1,84 Meter große Breisgauer seinen ersten Profivertrag beim SC Freiburg, für den er am 4. Spieltag der Saison 2015/16 beim 2:1-Sieg über Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga debütierte. Im weiteren Saisonverlauf folgten sieben Einsätze sowie ein Tor.

Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga 2016, machte Föhrenbach insgesamt drei Bundesligapartien für den Sport-Club. In der folgenden Spielzeit wurde er an den Karlsruher SC in die 3. Liga verliehen, wo er 36 Spiele (drei Tore/drei Vorlagen) absolvierte und maßgeblich zum Erreichen der Relegation gegen den FC Erzgebirge Aue beitrug.

Die jüngst abgelaufene Spielzeit absolvierte der Preisträger der Fritz-Walter-Medaille in Bronze (U18) aus dem Jahr 2014 beim SSV Jahn Regensburg. In seinen 26 Saisonspielen (ein Tor/eine Vorlage) stand er stets in der Startelf und fehlte die acht verpassten Partien verletzungs- oder krankheitsbedingt. Auch bei den beiden 2:1-Erfolgen gegen den FCH war Föhrenbach somit dabei.

Vom „Kicker“ erhielt er dabei die Noten 3 und 4, insgesamt kommt er auf einen Notendurchschnitt von 3,54.

„Wir sind glücklich darüber, dass wir mit Jonas Föhrenbach einen flexibel einsetzbaren Defensivspieler von uns überzeugen konnten. Ich bin sicher, dass er mit seiner Persönlichkeit und seiner Art Fußball zu spielen eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird“, erklärte FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in der Pressemitteilung des Vereins.

Über die Höhe einer möglichen Ablösesumme ist nichts bekannt.