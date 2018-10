Heidenheim Der FCH spielt 1:1 gegen den 1. FC Köln

Heidenheim / Thomas Grüninger

Mit einem hart erkämpften, aber am Ende verdienten 1:1 kehrte der 1. FC Heidenheim vom Gastspiel beim Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln zurück.

Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Müngersdorfer Stadion gingen die Heidenheimer früh in Führung, als der aufgerückte Innenverteidiger Timo Beermann einen Eckball von Marc Schnatterer in der neunten Minute verwertete.

Der FCH spielt 1:1 gegen Köln. © Foto: dpa-Grafik

Die Kölner versuchten danach, den Druck zu erhöhen, doch der FCH stand defensiv sehr gut und ließ nur wenig zu. Erst in der 29. Minute war die Gäste-Führung erstmals ernsthaft in Gefahr, als Marcel Risse nach einer Kopfball-Stafette mit einem Direktschuss an Torhüter Kevin Müller scheiterte.

Fünf Minuten später schloss Dominick Drexler einen Pass von Simon Terodde etwas überhastet ab und verfehlte ebenso das Gehäuse wie Terodde selbst bei seiner einzigen Chance im ersten Abschnitt kurz vor dem Halbzeitpfiff.

Zur zweiten Halbzeit brachte Trainer Frank Schmidt Arne Feick für Niklas Dorsch, der kurz vor dem Pausenpfiff seinen Gegenspieler Salih Özcan mit einem harten Foul verletzt hatte und deshalb gelb-rot-gefährdet war. Schmidt entschuldigte sich nach dem Spiel offiziell für das „böse Foul“ seines Spielers, betonte aber, es sei nicht absichtlich geschehen.

Auf dem Spielfeld hatten die Heidenheimer danach ihre schwierigste Phase zu überstehen, der Druck aufs Heideneimer Gehäuse wurde immer größer. In der 48. Minute konnte Müller gegen Risse per Fußabwehr klären, in der 51. Minute verpasste Rafael Czichos den Ausgleich per Kopfball. Der FCH konnte jetzt kaum für Entlastung seiner Defensive sorgen.

Fast zwangsläufig fiel dann das 1:1. Ähnlich wie beim Heidenheimer Führungstor entsprang der Treffer in der 58. Minute einer Ecke – und wie schon beim 0:1 fiel das Tor per Kopfball. Der eingewechselte Franzose Serhou Guirassy wuchtete den Ball unhaltbar für Müller ins FCH-Tor.

Es folgten hektische Minuten, in denen die Kölner zweimal vergeblich Elfmeter forderten (Foul von Beermann, angebliches Handspiel von Arne Feick). Doch mit zunehmender Spieldauer ergaben sich auch wieder Konterchancen. Robert Andrich und der eingewechselte Denis Thomalla vergaben die besten davon. Auf der Gegenseite scheiterten noch Guirassy am toll reagierenden Müller (83.) und Nationalspieler Jonas Hector, dessen Schuss noch abgefälscht wurde (90.).

Unterm Strich hielt die Heidenheimer Abwehr der Kölner Druckwelle stand. „Wir haben nach dem frühen 1:1 in der ersten Halbzeit kämpferisch eine absolute Topleistung geboten und leidenschaftlich verteidigt“, lobte Frank Schmidt sein Team.

Am Dienstag geht es für den FCH nun mit dem DFB-Pokalspiel gegen den SV Sandhausen weiter, am kommenden Sonntag folgt dann das Zweitliga-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue.